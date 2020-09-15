AK Partililere yavşak ha... Uğur Dündar’ın hakareti, küfürü serbest, ona küfür yasak!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, “Uğur Dündar’ın hakareti, küfürü serbest, ona küfür yasak!” başlıklı bugünkü yazısında, AK Parti’den bir belediye başkanlığına aday adayı olan bir kişinin annesine küfretmesiyle çılgına dönen Uğur Dündar’ın kirli geçmişini gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu, annesine küfredildiği için sosyal medya hesabı üzerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şikayet ileten Dündar’ın geçmiş dönemlerde İslami kesime edilen hakaretlere destek verdiği paylaşımlarını hatırlatarak “Onlar küfretsinler.. Ama onlara kimse küfretmesin.. Onların istekleri bu..Bana sorarsanız, biz küfretmeyelim.. Ama, küfür edenlerin gerçek yüzlerini de deşifre edelim.” yorumunda bulundu.

Karahasanoğlu, Dündar’ın annesine edilen küfürden dolayı sosyal medyadan iletiği şikayete “talimatı verdim” diyerek dönüş yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sitem etti. Karahasanoğlu “O size ve sizin gibi milyonlara yavşak desin.. Siz ona emir tekrarı gibi, dönüş yapın. (Tabii ki görevi gereği talimatı versin.. Ama bu adama dönüş yapmanın anlamı ne ki?)” diye sordu.

İşte Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı;

Peşinen söyleyeyim.

Kimsenin anasına, yakınlarına söz edilmesine onay vermem..

Hele hele küfür edilmesine destek vermeyi bırakın, sessiz kalmayı bile doğru bulmam..

Bu çerçevede, Uğur Dündar’ın annesine yönelik haddini aşan kişilerin sözlerini, küfürlerini onaylamam mümkün değil..

Ama, bir riyakârlığı da göstermemiz lazım..

Uğur Dündar ve avanesi, başkalarının annelerine, eşlerine, kızlarına küfürler ederken, ağızlarını yayarak, kahkahalarla gülenler..

O gülenlere gülümseme ile karşılık veren Uğur Dündar’lar..

O küfürleri onaylayanlar, destek verenler..

Şimdi karşımıza geçip, ahlak timsali kesiliyorlarsa, gerçek yüzlerini göstermek, boynumuzun borcudur..

Tabloyu, en net şekli ile sizlere sunalım mı?

Buyrun..

Annesine küfür edildiği için isyan eden Uğur Dündar’ın paylaşımlarını size aktarıyorum..

Yok yok, öyle bir yıllık, iki yıllık paylaşımlarla sizin kafanızı karıştırmayacağım.

Sadece son iki haftalık paylaşımları..

2 Eylül:

“Aydınlık karartılamaz” diyor, Abdülhamid Hana ağızlar dolusu hakaret ettiği için RTÜK tarafından cezalandırılan Merdan Yanardağ’a destek veriyor..

Onlara küfür serbest. Başkalarına yasak..

Öyle mi, Uğur bey..

Evet, bana yasak. Ben küfür etmem. Etmemem gerekir.

Ama..

Sizin bu riyakârlıklarınızı da yüzünüze vururum..

“Aydınlık karartılamaz”mış..

“Küfür engellenemez” desene Uğurcuğum..

“Hakaret etmek, bizim tabii hakkımız, kimse engelleyemez” desene..

Devam ediyoruz, oynatıyoruz, Uğurcuğumuzu:

3 Eylül: “12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık tarikat liderinin itirafları ortaya çıktı!..”

Akyazı’daki sapık da Esenler’deki HDP’nin adamı, hoca kılıklı adam sapık değil mi? Kadınları donuna kadar soyup, çıplak vücuduna yazılar yazan ahlaksız adam, sapık değil mi?

3 Eylül’de bir sapığı lânetliyorsun da..

13 Eylül’deki sapığa niye bir laf edemiyorsun?

Geçiyorum..

4 Eylül:

Mine Kırıkkanat yazmış, Uğur Dündar da “Çok güzel” deyip, paylaşmış:

“Takipçilerimi, onu bunu hedef gösterip, çoğu fiziksel kusura değin ya da belden aşağı hakaretlerden başka eleştirel düşünce geliştiremeyen @akittv ve meczup trollerini Twitter’e şikayet etmeye çağırıyorum. Sevenlerim peşimden gelsin.”

“Hedef gösterme”, “meczup” öyle mi?

Sen de buna katılıyorsun, Uğur bey, öyle mi?

Devam edelim:

10 Eylül:

Bu sefer de Cumhuriyet’teki başörtü yasakçısı haberlerini deşifre ettiğim İlhan Taşçı çıkıyor sahneye.. “Başörtü serbest bırakılamaz. Yasaktır, kimse başörtülülerin üniversiteye gitmelerini hak olarak gösteremez” haberlerine imza atan İlhan Taşçı’nın, Cumhuriyet’te yayınlanan haberlerinin kupürlerini köşemde yazmıştım..

Belgelerini yayınlamıştım..

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, gerçeklerin açıklanmasından, belgelenmesinden rahatsız olmuş ve şöyle bir paylaşım yapmış:

“Ulu önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı için ‘Anırkabir’ diyen ahlaksızlara ceza verdiğimiz için bizi hedef alanlara alışkınız... Bir adım geri adım atmayız...”

“Başörtü yasaklansın” diye attığın haberler, Yekta Güngör Özden’den başlayıp, Sabih Kanadoğlu’na kadar kapı kapı dolaşıp, “AK Parti şeriatı getirecek değil mi?” diye yaptığı haberlere bir cevabı var mı İlhan beyin.

Yok..

Ama bize “ahlaksız” diyebiliyor..

Uğur Dündar da bunu “Çok güzel.. Aferin sana. İyi ki ahlaksız demişsin” diye beğenip, paylaşıyor..

Anasına söylenilenden rahatsız..

Ama bir başörtü yasakçısının, sırf yasakçılığı deşifre edildi diye, bir basın organına “ahlaksız” demesinden rahatsız değil. Tam aksine, bunu beğeniyor..

Onu da geçtik..

Kafayı Akit ile yemiş olmalılar ki..

Yine durduk yerde, Akit’e saldıran bir paylaşım..

Merdan Yanardağ paylaşmış, Uğur Dündar da “Çok güzel” diye paylaşmış:

“Yıllardır pompalı silah şirketleri Akit gazetesine neden reklam veriyor, hiç düşündünüz mü?”

Vay vay vay..

28 Şubat’ta buna benzer bir haber yapmışlardı.

Şimdi tekrarına imza atıyorlar.

O tarihte şunu diyorlardı: “Konya’da pompalı silah üreticisi fabrika açtılar, yakında iç savaşta kullanılmak üzere halka dağıttılar.”

Şimdi bu iftiranın, 2020 versiyonunu sahneye koyuyorlar..

Onu da geçtik..

Geldik, Atilla Taş’tan beğenilen paylaşıma:

“Aslında AKP’ye teşekkür borçluyuz. Ülkede ne kadar çıkarcı yavşak varsa ortaya çıkardı!”

Yavşak ha..

Vay, hortumcu Cem Uzan’ın, hortumcu Erol Aksoy’un işçisi Uğur Dündar vay..

Yavşak ha.. AK Partililere yavşak ha..

Ve son geldiğimiz nokta..

AK Parti’den bir belediye başkanlığına aday adayı olan kişi, bu Uğur Dündar’ın annesine yakışıksız laf etmiş.

Uğur Dündar da hemen AK Partili Süleyman Soylu’ya ve AK Parti’nin atamasını yaptığı Yozgat Başsavcısına koşmuş:

“Sn. İçişleri Bakanı @suleymansoylu ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Hasan Uçak, ölmüş annelerimizin iffetine hakaret yağdıran ve ilinizden AKP Belediye Başkan adayı olan bu namus düşmanı ahlâksız müfteriye gerekeni yapmanızı bekliyorum.”

“M. Kemal olmasaydı, sizin ananız ...” diye başlayan küfürlerle, bu ülkedeki milyonlarca dindar insana küfür edenler.. Küfür edenleri destekleyenler..

Şimdi bu paylaşımları yapıyorlar..

Süleyman Soylu da hemen dönüş yapıyor: “O kişiye talimatı verdim”..

Alkış..

O size ve sizin gibi milyonlara yavşak desin.. Siz ona emir tekrarı gibi, dönüş yapın. (Tabii ki görevi gereği talimatı versin.. Ama bu adama dönüş yapmanın anlamı ne ki?)

Ve.. Uğur Dündar’a küfür eden adam açıklıyor: “Osmanlı torunu Nihal Osmanoğlu’na küfür ettiler. Onun için bu paylaşımı yaptım”

Mazeret değil. Kimsenin annesine, çocuğunun küfürü için küfür edilmez ama..

Bakıyorum.. Gerçekten de.. Bir kadına, ağız dolusu, küfürler.. Uğur Dündar’dan da o küfürlere gülücükler..

Onlar küfretsinler.. Ama onlara kimse küfretmesin.. Onların istekleri bu..

Bana sorarsanız, biz küfretmeyelim.. Ama, küfür edenlerin gerçek yüzlerini de deşifre edelim.

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