"AK Partililer arasında konuşuluyor" dedi, bomba kulisi paylaştı: Binali Yıldırım'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurmaya hazırlanan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partiden ihraç edilmesi için talimat verdi. Erdoğan'ın Davutoğlu’nun ihraç süreci tamamlandıktan sonra radarını Abdullah Gül-Ali Babacan partisine çevirmesi bekleniyor.

Kulis bilgileriyle gündeme gelen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde AK Parti milletvekilleri arasında konuşulanları aktarmaya çalıştı. Selvi, Binali Yıldırım'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Binali Yıldırım’ın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor. Ama milletvekili olması nedeniyle parlamentoda denge hesabı yapılır mı orasını bilmiyorum. Baştan açık ve net olarak söyleyeyim: Bunlar Erdoğan ve çevresine dayalı kulisler değil. AK Parti milletvekilleri arasında konuşulanları aktarmaya çalıştım. Galiba değişiklikler gerçekleşene kadar bu tür söylentiler devam edecek."