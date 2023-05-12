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Siyaset AK Partili Yurduseven'i tehdit eden zanlı hakkında karar! 'Kafanıza mermi yağacak' demişti
Siyaset

AK Partili Yurduseven'i tehdit eden zanlı hakkında karar! 'Kafanıza mermi yağacak' demişti

Yeniakit Publisher
2023-05-12 21:50:00 -
AK Partili Yurduseven'i tehdit eden zanlı hakkında karar! 'Kafanıza mermi yağacak' demişti

Adana'da seçim çalışmaları kapsamında vatandaşı izyaret eden AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven’i “Kafanıza mermi yağacak” diye tehdit edilen zanlı hakkında karar verildi.

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, 2023 seçimine ilişkin çalışmaları kapsamında Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sokaktaki bir kişinin yanına giden Yurduseven "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi.

CHP'li olduğu anlaşılan vatandaş Yurduseven'i, "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak” diyerek tehdit etti.

Milletvekili adayı Yurduseven ise, “Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım” diye tepki gösterdi.

Tehditten hemen sonra polis harekete geçerek zanlıyı yakaladı. Yurduseven de savcılığa giderek zanlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan zanlı Selçuk Dağdemir sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkartılan zanlı ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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