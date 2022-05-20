AK Partili Yılmaz Tunç’tan millet bahçesi tepkisi

YENİ AKİT / ANKARA

Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan ve tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri haline gelecek olan millet bahçesine yönelik eleştirilere ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Hangi güzel esere karşı çıkmadılar ki?” dedi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Hangi güzel esere karşı çıkmadılar ki? 132 bin ağaç ve donatı alanlarıyla dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri İstanbul’umuza kazandırılıyor Buna dahi itiraz ediliyor. Ondan sonra da ‘bu millet bizi niye desteklemiyor’ diyorlar. Bu kadar basiretsizliğe tabi ki oy verilmez” ifadelerini kullandı.