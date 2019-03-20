AK Partili Yılmaz: “Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır. Siyasi istikrarımız bozulmadığı sürece, güçlü neferliğimiz zayıflatılmadığı sürece Türkiye ekonomide de diğer bütün alanlarda da atılım yapmaya devam edecektir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ’da yaşayan Bingöllüler ile bir araya geldi. 31 Mart’taki seçimeyaklaştıklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Artık 10 gün civarında bir süremiz kaldı. Bu seçim gerçekten çok kıymetli bütün seçimler önemli ama bu seçimin ayrı bir önemi var. 2023 yılından önceki son durak bu seçimdir. Bu seçimden sonra 2023 yılının Haziran ayına kadar artık ne bir genel seçim ne bir yerel seçim nede Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bu bir fırsat penceresidir. Bu seçimsiz dönem Türkiye, Elazığ ve bölgemiz için bir fırsat penceresidir. Son 5-6 yılda çok önemli hadiseler yaşadık. Gezi hadiselerinden çukur hadiselerine 17- 25 Aralıktan 15 Temmuz’a çok önemli hadiseler yaşadık. Büyük saldırılarla karşı karşıya kaldık. Terör örgütlerinin eş zamanlı saldırısıyla karşı karşıya kaldık. İnanın bir başka ülkeye bu saldırıla olsaydı veya Türkiye’nin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider bulunmasaydı bugün ülkemiz çok farkı bir durumdaydı. Çok şükür bütün bu saldırıları bertaraf ettik ve yolumuza devam ediyoruz. Bu saldırılar elbette belli oranda etki yaptı. Şuanda ekonomimize dönük saldırılar nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama onlarla ilgili de hükümetimiz gerekli tedbirleri aldı ve inşallah bu seçimsiz dönemde yeni reform, atılımprojelerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"Türkiye atılım yapmaya devam edecektir"

Ekonomik istikrarın temelinin siyasi istikrardan geçtiğine değinen Yılmaz, “Siyasi istikrarımız bozulmadığı, güçlü neferliğimiz zayıflatılmadığı sürece Türkiye ekonomide de diğer bütün alanlarda da atılım yapmaya devam edecektir. Son 16 yılda demokrasiden ekonomiye sosyal politikalardan dış ilişkiye her alanda sıçrama yaptık. Demokraside inanç özgürlükleri noktasında çok önemli atılımlar yaptık. Artık başı açık başı örtülü hem üniversitelerde hem kamu kurumlarında rahatça çalışabiliyor. Okullarda Kur’an-ı Kerim siyeri nebi seçmeli ders olarak okutabiliyor. İmam Hatiplilerin artık kat sayı problemi yok. Bütün bunlar çok şükür geride kaldı. Geçmişin anlamsız yasakları ortadan kaldırıldı. Bugün devletin resmi televizyonu, üniversitesi okullarında seçmeli ders olmak suretiyle değişik şekillerde basın yayınlarında bütün yasaklar ortadan kaldırılmış durumda. Demokraside attığımız adımlar gibi ekonomide de ülkemizin ekonomisini 3-4 kat büyüttük. Bugün Türkiye dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olarak önemli bir ağırlığa sahip" ifadelerini kullandı.

"İstikrar içinde büyümeye devam edeceğiz"

Türkiye’nin tam anlamıyla sosyal restorasyon yaşadığını da dile getiren Yılmaz, "AK Parti gibi bir hükümet olmasaydı ekonomiyi büyütmesiydi büyüyen ekonominin nimetlerini topluma bu güçlü sosyal politikalarla yaymasaydı bugünkü toplumumuz ne halde olurdu sizin takdirinize bırakıyorum. Türkiye büyümüştür büyümenin nimetlerini de adaletle topluma dağıtmıştır. Aynı anlayışı gelecekte de devam ettireceğiz. 31 Mart’tan sonra istikrar içerisinde büyümeye devam edeceğiz. Büyümenin nimetlerini de toplumumuzla paylaşmaya devam edeceğiz. Hiçbir hükümet Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu’ya AK Parti kadar yatırım yapmamıştır. Duble yollardan, üniversitelere , hastanelerden okullara şehrin alt yapılarından kırsal alanlara varıncaya kadar bu dönemde çok sayıda hizmet ve yatırımla halkımız tanışmıştır” şeklinde konuştu.

"Bir birine benzemeyen partiler bir araya geldi"

Birbirine benzemeyen partilerin bir araya geldiğini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Partiyi zayıflatmaya çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, “Bunların derdi 31 Mart’ta AK Parti’nin oyu aşağı düşerse, Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu aşağı düşerse hemen ertesi gün istikrarımıza saldırmaya başlayacaklar. Psikolojik ortamı çok farklı bir ortama doğru götürmeye başlayacaklar. 15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz’dan önce ki siyaset ayrı bir dönem, 15 Temmuz’dan sonraki ayrı bir siyaset dönemi adeta siyasi pozisyonlar yeniden tarif edilmiştir. 15 Temmuz sonrası dönem de bir taraftan Cumhur ittifakıyla diğer taraftan AK Partiyle yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada daha iyi bir noktaya taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Programa Yılmaz’ın yanı sıra , AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Görgüze, belde belediye başkanları, başkan adayları, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.