AK Partili Yayman: 6'lı masa yayınladıkları mutabakat metni ile sınıfta kaldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, altılı masanın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin, altılı masanın sınıfta kaldığının ispatı olduğunu söyledi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin seçim dönemine girdiğini, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını anımsattı. 14 Mayıs'ın, "Yeter söz milletindir" sloganının Türk demokrasi tarihinde bir kilometre taşı olduğu bir zamanı ifade ettiğini vurgulayan Yayman, "14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'ye karşı, 27 Mayıs 1960 darbesini planlayan CHP, 'CHP ordu el ele iktidara' sloganını atan CHP, bugün çok ironik bir biçimde, idam ettikleri başbakanın sloganını çalmak suretiyle bir seçim kampanyasına çıkmış durumdalar." dedi.

Altılı masanın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne değinen Yayman, metne bakıldığında, yıkıcı, negatif bir dilin, "istemezükçü" bir ruh halinin hakim olduğunu belirtti. Yayman, "Eski Türkiye özleminin tüm satırlarda bir şekilde ortaya çıktığı aşikardır. Vesayeti getirmek isteyen bir ruh analizi bulunmaktadır. Altılı masanın mutabakatı, belli ki bir koalisyon hükümetinin aynı zamanda programını içermektedir." diye konuştu.

Altılı masanın, iktidara geleceğinden çok emin olduğunu, bakanlıkları kendi aralarında paylaştığını hatırlatan Yayman, "Dere görülmeden paça sıvanmaz. Doğmamış çocuğa don biçilmez. Bu özgüven zehirlenmesi nedir? Daha seçimlere bu kadar zaman var? Size başka merkezlerden haber mi geldi? Haber gelse dahi Amerika'dan Biden mı gelecek Çankaya'daki sandıkta oy kullanacak?" sözlerini sarf etti.

"İstemezükçü bir ruh hakim"

Mutabakat metnine bakıldığında "Hoşgeldin 90'lar" manşetini atacağını dile getiren Yayman, metinde popülist bir söylemin bulunduğunu, 'hükümet ne veriyorsa beş katını vereceğiz' yaklaşımı ve "istemezükçü" bir ruh halinin hakim olduğunu kaydetti. Metinde güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili tek bir satırın yer almadığını aktaran Yayman, "Mutabakat metni, altılı masanın sınıfta kaldığının ispatı. Ali Babacan'ın mutabakat metnini alıp, 'Batılılar bizi alkışlayacaklar' sözü, Batılı merkezlere işaret çakmanın başka bir ezikliği." ifadesini kullandı.

"Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayıdır"

Altılı masanın kafa karışıklığında Nirvana'ya vardığını söyleyen Yayman, "Birinin 'A', dediğine diğeri 'B' diyor." dedi.

Altılı masanın, bakanlıkların paylaşımına çalıştığını, ancak aday belirleme konusunda çalışmadığını savunan Yayman, altılı masanın adayının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ileri sürdü. Yayman, "Geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayıdır, artık anlaşma sağlanmıştır. Sadece açıklanma tarihi kalmıştır. Görünen o ki kendi aralarındaki gölge boksu devam etse de Kılıçdaroğlu, bu bilek güreşini kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar altılı masadan "Erdoğan aday olamaz" sözünü sarf edeni duymadığını belirten Yayman, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenmek istediğine yönelik daha önce söylediği sözlerinin olduğunu hatırlattı. Yayman, "Bugün çıkıp 'Tayyip Erdoğan aday olamaz' demek, yeni bir 367 krizine eş değer tutumdur. Vesayetçiliktir, demokrasiden nasibini almamaktır." görüşünü paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik sözlerinin sorulması üzerine Yayman, "Bu kavgada bile söylenmez. Ümit Özdağ'ın mülteciler konusu başta olmak üzere söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum, ama Gültekin Uysal'ın sözlerini de tasvip etmek doğru değil." yanıtını verdi.