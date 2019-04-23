AK Parti’li Yavuz’dan YSK açıklaması

ANKARA (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği kararları sosyal medya hesabından açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesiyle ilgili görüşmelerine bugün de devam ettiğini kaydetti. Görüşme sonrasında verilen ara kararları açıklayan Yavuz, şunları kaydetti:

“YSK bugün vermiş olduğu ara kararla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin oy kullanamazlar şeklindeki talebimizi oy çokluğuyla reddetti. Diğer iddia ve taleplerimizin araştırılmasına karar verdi. Buna göre 2 bin 732 kısıtlı, bin 229 ölü, 10 bin 290 hem cezaevi hem de İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 236 yerleşim yeri adresi cezaevi olan, 21 bin 782 kişi 18 yaş üstü zihinsel engelli olmak üzere toplamda 41 bin 556 seçmenle ilgili araştırma kararı verdi. Ayrıca sandık başkanları ile memur üyelerin ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin konuların araştırılmasına karar verdi.”