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Aktüel AK Parti'li Yavuz'dan İzmir'deki depreme ilişkin değerlendirme: "Devlet anında orada şimdi"
Aktüel

AK Parti'li Yavuz'dan İzmir'deki depreme ilişkin değerlendirme: "Devlet anında orada şimdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:43:49 -
AK Parti'li Yavuz'dan İzmir'deki depreme ilişkin değerlendirme: "Devlet anında orada şimdi"

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından devletin bütün imkanlarıyla bölgede bulunduğunu bildirdi.

Yavuz, partisinin Serdivan Belediyesi Salonunda düzenlenen Serdivan İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Sakarya olarak deprem psikolojisini en iyi anlayacak illerden biri olduklarını vurgulayan Yavuz, dünden beri deprem anılarını tazelediklerini, yaşadıklarının akıllarına geldiğini anlattı.

Serdivan Belediyesince afet anında vatandaşlara daha çabuk ulaşılması ve hızla müdahale edilebilmesi amacıyla geliştirilen mobil afet uygulamasını herkesin kullanmasını tavsiye eden Yavuz, "Ne kadar önemli bir uygulama çünkü orada yardım butonu var. Nerede toplanacağınız yönünde size yol gösteren ve sizin yerinizi net bir şekilde ortaya koyan uygulamadan bahsediyoruz. Bu anlamda İzmir'de de bu hadise yaşanmışken 'Sonra değil, şimdi' diyoruz." diye konuştu.

- "Devlet güçlü olmasaydı tüm bunlar olamazdı"

Yavuz, Türkiye ve Sakarya'nın deprem kuşağında yer aldığını, bu nedenle depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Elbette İzmir'de de bir kısım zorluklar yaşanıyor. Sonuçta bina çöküyor ve enkaz altında birileri kalıyor, belki can veriyor. Zor şartlar ama elhamdülillah devlet anında orada şimdi. İzmir'den önceki depremlerde de devletimiz, o şefkatli yönünü ortaya koydu, mağdur olan, zarar gören kardeşlerimize ulaştı. Malatya, Van ve Elazığ'da konut yaptı ve teslim etti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki depremzedelere en kısa sürede konut yapılacağını söylediğini anımsatan Yavuz, "Devlet güçlü olmasaydı tüm bunlar olamazdı." dedi.

Yavuz, konuşmasının ardından, görevi Siber Bacı'ya teslim eden eski AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya'ya plaket ve tablo takdim etti.

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