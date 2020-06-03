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Siyaset

AK Parti’li Yavuz’dan bayrak ve Atatürk imzası bulunan maske takan CHP’li vekillere tepki

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Meclise üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk imzası bulunan tek kullanımlık maske takarak gelen CHP’li vekillere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:28:10 -
AK Parti’li Yavuz’dan bayrak ve Atatürk imzası bulunan maske takan CHP’li vekillere tepki

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Meclise üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk imzası bulunan tek kullanımlık maske takarak gelen CHP’li vekillere tepki gösterdi.


AK Parti Milletvekili Metin Yavuz sosyal medya hesabından “CHP seri üretime geçti” başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sayın CHP’li vekiller; Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının ve şanlı bayrağımızın olduğu tek kullanımlık maskeleri kullandıktan sonra belli ki atacaksınız bir köşeye. Yazık, çok yazık. Yıllardır yaptığınız siyasetiniz de Atatürk’ü kullanıp durdunuz. Artık yeter; Mustafa Kemal’i ve şanlı bayrağımızı kirli siyasetinize alet etmekten vazgeçin" dedi.

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