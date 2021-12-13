AK Partili Yavuz Subaşı: Yalanla, iftirayla iktidara gelinmez ancak çökülür
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin, dostlarıyla iktidara gelebilmek için 2023’ün yolunu yalanla, iftirayla açmaya çalıştığını savunarak, “Yalan ve iftira siyasetiyle iktidara gelinmez, ancak iktidara çökülür” dedi.
Meclis’te konuşan Subaşı, Türkiye’nin adeta kuşatılmak istendiğini belirterek, CHP’nin yabancıların planlarıyla yükselme çabasında olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareketi de kınayan Yavuz Subaşı, “CHP Genel Başkanı, bu işareti, bu ilhamları nereden alıyor diye soracak olursanız, işte aldığı ilham bu” diyerek, FETÖ elebaşı Gülen’in ve Kılıçdaroğlu’nun el hareketi yaparken çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.