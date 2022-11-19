AK Partili vekilden CHP'ye 'gayri milli' diyen Aslı Baykal'a davet!

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, CHP'deki savrulmaya isyan ederek partisinden istifa etmişti

Daha sonra açıklamalarda bulunan Aslı Baykal, "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrı milli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır." demişti.

Baykal ayrıca, "Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum." ifadelerine yer vermişti.

"Onlarla elbette hesaplaşacağız"

Bu mesajları sonrası Aslı Baykal bu akşam saatlerinde bir paylaşım daha yaptı ve "Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrı milli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız." dedi.

"Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var." cümlesine yer veren Aslı Baykal, "Gayrı milli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin tüm söylemleri tamamen gayri milli tabanda"

Konuya dair konuşan AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Hulusi Şentürk, şunları ifade etti:

"Şu anda CHP'nin tüm söylemleri tamamen gayri milli tabana oturmuş durumda. Elbette CHP'nin kendi seçmen tabanında rahatsız olan var. Türkiye'nin lehine olan hiçbir şeyi desteklemediler. Türkiye'nin meselelerinde bir tavır koyamadı. Hatta Türkiye'nin en büyük problemi ana muhalefet problemidir. Bizim muhalefetimiz milli olmaktan son derece uzaklaştı.

"CHP Batı'ya hizmet ediyor"

CHP şu anda tamamen batılı güçlerin Türkiye'de iktidarı değiştirme hevesinin bir aparatı olarak kullanılır hale geldi. Ve bunun için sadece veremeyecekleri hiçbir taviz yok."

"Bizim kapımız herkese açık"

Sunucu Merve Türkay'ın "Bu iddialar dolaşıyor birkaç gündür. Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılacak, sizce?" sorusuna AK Partili Vekil Hulusi Şentürk, "Bizim kapımız herkese açık. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı'nı açıklarken de bunu hep beraber yapalım çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi.

"AK Parti'nin bir siyasi görüşü ve uygulaması vardır." diyen Şentürk, "Ama sonuçta kim Türkiye menfaatine bir adım atacaksa bizim kapımız AK Parti olarak açıktır. AK Parti'nin varlık sebebi bu. AK Parti milletin hakimiyeti ve daha güzel yarınlara ulaşabilmesi için kurulmuş bir partidir. Biz herhangi bir ideolojinin hayata geçirilmesi için kurulmuş bir parti değiliz. Biz baştan beri söyledik 'milletin sesi olacağız' diye. Bu çizgimizi sürdürüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar 20 yıldır girdiğimiz 15 seçimde referandum dahil millet bize destek verdi. Çünkü nereye gidildiğini, ne yapılmak istendiğini Türk milleti çok iyi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Ahaber