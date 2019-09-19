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AK Partili vekilden Bakan Gül'e destek! 'Bunlar aynı kişiler, aynı kriptolar'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün dün kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği sert yanıt sonrası AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:24
AK Partili vekilden Bakan Gül'e destek! 'Bunlar aynı kişiler, aynı kriptolar'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel destek verdi. Özel, hükümeti eleştiren isimlere 'Kriptolar' diyerek tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sabah yazarı Dilek Güngör'ün kendisine yönelik eleştirisi ve "FETÖ'cüler yargıda kritik noktalara atanıyor" açıklamasının ardından tepki göstererek, "Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösteren Özel, "İhanet tabakasıyla savaşılmasın diye uğraşanlarla ibadet tabakasıyla barışılmasın diye uğraşanlar aynı kişiler... daha moda tabirle aynı 'kriptolar' Tanı bunları tanı da büyü!" şeklinde paylaşımda bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:24
  1. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel
  2. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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