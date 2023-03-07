AK Partili vekilden Akşener'e bomba kapak

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın kendi hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada en çok konuşulanların arasına girdi.

Paylaşımdaki fotoğrafta elinde LGBT renkleriyle bir fırıldak tutan Amerikan bayrağı giymiş bir palyaço vardı. Ve mesaj olarak da şöyle yazılmıştı.



"Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır."

Turan'ın yaptığı paylaşım İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya döndüğü dakikalarda atılmıştı.

Paylaşım sosyal medyada;

"Akşener, Millet ittifakından ayrılırken 6'lı masayı sert sözlerle eleştirmiş ve masayı bir kumar masası olarak nitelemişti. Böylesine eleştirdiği 'kumar' masasına da artık geri dönmesinin mümkün olmadığı düşünülüyordu. Oysa onun ipleri masayı kuran iradenin elindeydi ve o iradenin göğsünde ABD bayrağı vardı. Ve o irade Akşener masadan ayrılınca üfleyerek onu geri döndürmüştü. Çünkü AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan'ın söylemiyle "Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardı." şeklinde yorumlandı.

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