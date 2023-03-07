  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Partili vekilden Akşener'e bomba kapak
Gündem

AK Partili vekilden Akşener'e bomba kapak

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki fotoğrafta elinde LGBT renkleriyle bir fırıldak tutan Amerika bayrağı giymiş bir palyaço var. Peki bu paylaşımın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ne ilgisi var?

Yeniakit Publisher
2023-03-07 11:13:00 - 2023-03-07 11:17:32
AK Partili vekilden Akşener'e bomba kapak

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın kendi hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada en çok konuşulanların arasına girdi.

Paylaşımdaki fotoğrafta elinde LGBT renkleriyle bir fırıldak tutan Amerikan bayrağı giymiş bir palyaço vardı. Ve mesaj olarak da şöyle yazılmıştı.


"Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır."

Turan'ın yaptığı paylaşım İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya döndüğü dakikalarda atılmıştı.

Paylaşım sosyal medyada;
"Akşener, Millet ittifakından ayrılırken 6'lı masayı sert sözlerle eleştirmiş ve masayı bir kumar masası olarak nitelemişti. Böylesine eleştirdiği 'kumar' masasına da artık geri dönmesinin mümkün olmadığı düşünülüyordu. Oysa onun ipleri masayı kuran iradenin elindeydi ve o iradenin göğsünde ABD bayrağı vardı. Ve o irade Akşener masadan ayrılınca üfleyerek onu geri döndürmüştü. Çünkü AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan'ın söylemiyle "Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardı." şeklinde yorumlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ'cülerle ilgili şok iddia!
FETÖ'cülerle ilgili şok iddia! "Bu olacak" dedi, resmen kan dondurdu

Medya

FETÖ'cülerle ilgili şok iddia! "Bu olacak" dedi, resmen kan dondurdu

Meral Akşener'in tiyatrosunu Deniz Zeyrek itiraf etti!
Meral Akşener'in tiyatrosunu Deniz Zeyrek itiraf etti!

Medya

Meral Akşener'in tiyatrosunu Deniz Zeyrek itiraf etti!

AK Partili vekilden Akşener'e bomba kapak
AK Partili vekilden Akşener'e bomba kapak

Gündem

AK Partili vekilden Akşener'e bomba kapak

Necmettin Batırel'den olay yazı! Akşener'e bunu mu dediler ki tornistan yaptı?
Necmettin Batırel'den olay yazı! Akşener'e bunu mu dediler ki tornistan yaptı?

Medya

Necmettin Batırel'den olay yazı! Akşener'e bunu mu dediler ki tornistan yaptı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mahmut yılmaz

Zillet ittifakında ki fırıldak başta Kemal babacan meral temel istikşafi davutoğlu uysalı bilmem ama onunda bir millet vekili var taklacı eline kimse su dökemez. Bu vatan bunlara emanet edilemez.
Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler
Dünya

Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler

Irak'ta 2016 yılında kabul edilen ancak cumartesi günü uygulama giren alkollü içecek ithalatı ve satışı yasağına ülkedeki Hristiyan siyasetç..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten olay tahmin: Şu an bedava, almayan dizini döver
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten olay tahmin: Şu an bedava, almayan dizini döver

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin yeni öngörülerini kamuoyu ile paylaştı.
'Talebi tam anlamıyla karşılanmamış' dedi! Dikkat çeken Akşener açıklaması: Yeni bir kriz kapıda
Gündem

'Talebi tam anlamıyla karşılanmamış' dedi! Dikkat çeken Akşener açıklaması: Yeni bir kriz kapıda

Gazeteci Nazif Karaman, rest çektiği masaya geri dönüp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul eden İYİ Parti Genel Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23