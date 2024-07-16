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Siyaset AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! “Gerçek millilik bu”
Siyaset

AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! “Gerçek millilik bu”

Yeniakit Publisher
2024-07-16 12:13:00 -
AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! "Gerçek millilik bu"

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, “Gezi Davası” kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala’yı hapishanede ziyaret edeceğini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gazete Duvar’a konuştu.

Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ricada bulunduğunu belirten Türkeş, şunları söyledi:

Ben hayatımda Osman Kavala’yı hiç görmedim. Siyasi görüşlerini de paylaşmıyorum. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala’yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10’da 1’ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum.

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Yorumlar

Mozturk

Buna da güven olmuyor Kavalayı ziyaret nasıl milliyetçilik oluyor anlamadım

Aladin

Yine aklından ne şeytanlık geçiyor acaba. Paraya değil Allah'a kul olmayı dene.
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