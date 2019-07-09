AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Evliya Çelebi’nin “Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli bir şehirdir” diye bahsettiği Bursa’yı ve Bursa’nın 2023 hedeflerini yeniakit.com.tr’ye anlattı.

“130 yıl Cihan İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir şehirdir”

Bursa’nın sıradan bir şehir olmadığına dikkat çeken Mustafa Esgin, “Bursa çok farklı ve çok yönlü bir şehirdir. Bir kere sanayinin ve ticaretin çok önemli bir şehridir. Tarihsel perspektifte de İpek Yolu’nun çok önemli bir buluşma noktasıdır. Tarihi hanları vardır. Kadim bir şehirdir. 130 yıl Cihan İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir şehirdir.” dedi.

“Bursa’nın potansiyelini çok daha iyi noktalara getirmek zorundayız”

Bursa’nın 15 milyar dolarlık ihracatıyla İstanbul’dan sonra ikinci büyük bir şehir olduğunu belirten Mustafa Esgin, “2023 hedeflerine ulaşma noktasında Bursa’nın bu potansiyelini çok daha iyi noktalara getirmek zorundayız ve bunun bilincindeyiz.” şeklinde konuştu.

“Bursa çok yönlü bir turizm şehridir”

Bir stratejik sektör olarak Bursa’da tarımsal potansiyelin varlığına dikkat çeken Mustafa Esgin, şöyle konuştu:

“Bu da asla kaybetmemiz gereken çok önemli bir potansiyeldir. Bunun yanı sıra Bursa çok yönlü bir turizm şehridir. Yani öyle bir şehir düşünün ki dünyada hem kış turizmini, hem doğa, tarih, kültür, inanç ve sağlık turizmini bir arada yapabileceğiniz bir başka şehir yok. Bu anlamda saniyede 400 litre jeotermal kaynağıyla hem tarihi hem yeni jeotermal kaynaklarıyla dünya çapında sağlık projelerinin gerçekleşebileceği bir merkezdir.”

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ne zaman açılıyor?

Bursa’yı 2023 hedeflerine ulaştırmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Mustafa Esgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda tabi ulaşım son derece önemlidir. Bursa’nın ulaşım projelerinde geldiğimiz bir nokta var. Umuyorum ki 2020’de bitmesi planlanan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun kurban bayramından önce açılması için yoğun bir çaba var. Umuyorum ki kurban bayramı öncesinde Türkiye’nin yakın tarihindeki dev proje hayata geçmiş olur.”

“Bursa’nın tüm dinamikleriyle birlikte yoğun çalışıyoruz”

Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nunun önemine değinen Mustafa Esgin, “Bursa gibi kadim bir merkezin hem sanayi hem ticaret hem tarihi merkezin İstanbul, İzmir gibi Türkiye’nin çok önemli dinamikleriyle entegrasyon sürecini ortaya koyacaktır. Bunu sadece insanların 9 saatlik yolu 3,5 saatte ulaşması anlamında değerlendirmemek gerekiyor. Bu çok yönlü olarak hem ekonomik hem ticari hem turizm potansiyellerinin entegre olması, bu potansiyellerin bir araya gelmesi ve Türkiye ekonomisine değer katması anlamını ifade ediyor. Bu yönüyle tabi bu projenin gerçekleşmesi Bursa’yı çok önemli bir kavşak noktası haline getirecektir. Bursa olarak da bu kuru aktif süreçleri de daha aktif yönetme noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bursa’nın tüm dinamikleriyle birlikte gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.

“Bursa Hızlı Tren Projesi’nde son durum!”

Bursa’nın özlem ve sabırla beklediği Yüksek Hızlı Tren Projesiyle ilgili de konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hızlı tren projesinde dikkat çekilmesi gereken nokta şudur: aslında Bursa Osmaneli hattıyla hem İstanbul’a hem de Ankara’ya 2 saat 15 dakikada ulaşım söz konusu olacaktır. Ama bununla birlikte bu hat yük taşımacılığında da önemli bizi limanlara ulaştıracak bir hattır. Bursa’dan da Bandırma’ya kadar uzayacak olan bu hattın aslında birbirinden farklı bölgelerin tren yoluyla entegrasyonu çok önemlidir. Bursa bugüne kadar çok önemli bir yol kat etti ama dünya çapında yatırımlarla ilgili alabileceği çok daha önemli mesafeler vardır. Burada da raylı sistemler son derece önemlidir. Bunu son derece önemsiyoruz ve biran önce bitirilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve ulaştırma bakanımız nezdinde Bursa milletvekilleri olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Son dönemde raylı sistemli yatırımlarımız, hızlı trenler gerçekten önemli bir aşama kaydetti. Bu noktada bir an önce bitirilmesi gerekiyor.

Bu dönemde seçmenlerimizin en önemli beklentisi hızlı trenin bir an önce bitirilmesiyle ilgili süreçtir. Hızlı trenin bizim Bursa Yenişehir Havalimanımıza da entegrasyonu söz konusudur. Havalimanı da son aylarda önemli bir aşama kaydetti.”