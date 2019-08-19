Ak Partili vekil görevden uzaklaştırılmalara tepki gösteren CHP’lilere yüklendi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor" diye konuştu.

İmamoğlu'na da tepki gösterdi

AK Partili Turan, Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li belediyelere kayyum atanmasına yönelik attığı tweete de tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" paylaşımını alıntılayan Turan, "Kayyum" değil "Kayyım" notunu düştü.