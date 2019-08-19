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Ak Partili vekil görevden uzaklaştırılmalara tepki gösteren CHP’lilere yüklendi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren CHP'li isimlere yüklendi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:33
Ak Partili vekil görevden uzaklaştırılmalara tepki gösteren CHP’lilere yüklendi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor" diye konuştu.

İmamoğlu'na da tepki gösterdi

AK Partili Turan, Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li belediyelere kayyum atanmasına yönelik attığı tweete de tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" paylaşımını alıntılayan Turan, "Kayyum" değil "Kayyım" notunu düştü.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:33
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  2. Twitter
  3. CHP
  4. Mustafa Kemal Atatürk
  5. 31 Mart Yerel Seçimleri
  6. Diyarbakır
  7. Van
  8. Mardin
  9. Ekrem İmamoğlu

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  • FaniFani30 dk önce
    Ak partili olarak ben de doğru bulmuyorum belediye başkanlarının görevden alınmasını sonuçta halka rağmen bir icraattır bu halka kin nefrete sürükler bu açık bir durum zaten ne olursa olsun farklı bir çözüm bulması gerekirdi Ak partinin
  • kibarcikkibarcik35 dk önce
    yalanıcının bır b.... bıldıgı yokta işte allahın taktiri yalancı geldı bundada bır hayır murat etmıştir derıiz ama sefa ........... gıbı 50gunde 14 tatıl inşallahu o tatıllerden dönemiyesin veselam
  • hercaihercai37 dk önce
    BENDE KAYYUM DIYORUMFARKETMEZ, KAYYIM' SA,KAYYIM YAZARIZ. MILLET BU KELIMENIN, KAYYUM OLSA DA KAYYIM OLSA DA ANLAMINI BILIYOR.DAHA ONEMLI BILGI VERIRSENIZ SEVINIRIZ. IMAMOGLU ZATEN KAYYIM'A IHTIYAC DUYAN BIRISI... O KADAR!

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