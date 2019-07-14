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AK Partili üyenin meclise sunduğu teklif kabul edildi! İstiklal Caddesi'nin adı, "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

AK Partili Sivas Belediyesinde meclis üyesi olan Erhak Çınar tarafından belediye meclisine sunulan ve kabul edilen teklif kapsamında Sivas'taki İstiklal Caddesi'nin ismi "Şehit Muhammed Mursi" olarak değiştirilecek.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:19
AK Partili üyenin meclise sunduğu teklif kabul edildi! İstiklal Caddesi'nin adı, "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

50 yıllık Sivas İstiklal Caddesi'ne, yargılandığı mahkeme salonunda şehadete kavuşan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adının verilmesine karar verildi. Belediye Meclisinin aldığı karar, onaylanması için valiliğe gönderildi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, AK Partili Sivas Belediyesinde meclis üyesi olan Erhak Çınar tarafından, belediye meclisine İstiklal Caddesi'nin isminin "Şehit Muhammed Mursi" olarak değiştirilmesi teklifi getirildi. Toplanan belediye meclisinde de bu teklif oylanıp kabul edildi.

"Olay çarpıtılıyor"

Caddenin isminin değiştirilmesi teklifini belediye meclisine sunan AK Partili Meclis Üyesi Erhak Çınar ise yaptığı açıklamada, "Sivas'ta bu zamana kadar onlarca cadde ve sokak ismi değiştirdik. Bu karar da onlardan biri. Kurtuluş Savaşına vurgu yapılarak olay çarpıtılıyor. Alınan bu karar ise yasa gereği onaylanması için valiliğe gönderildi. Valilik onayı sonrası, 'İstiklal Caddesi' yazılı pano kaldırılıp yerine 'Şehit Muhammed Mursi' yazılı yeni pano konulacaktır" dedi.

 

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:19
  1. Sivas İstiklal Caddesi
  2. Erhak Çınar
  3. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  4. Belediye Meclisi
  5. AK Partili Sivas Belediyesi
  6. Sivas Valiliği
  7. Kurtuluş Savaşı

YORUM YAZ

  • HaticeHatice26 dk önce
    Aslinda kendi ulkesinde hain birisinin secilme hakki elinden alinmis mumin bir baskan sehit edilmis oldugu icin bana gore iyi dusunulmus cunku ulkesinde buna musade edilmezdi ismi bizim ulkemizde yasasin ve kendi ulkesindeki firvuna ders olsun
  • MuratMurat39 dk önce
    Bence mursi gibi bir lider için bu yrtmez. Ankara 'nın adını değiştirip şehit Mursi yapalım
  • TAVSİYECİTAVSİYECİ39 dk önce
    Maşallah Sübhanallah. İşte bize bunlarla gelin. Sizi seviyoruz.
  • sukrusukru44 dk önce
    Türkiye'nin her şehrinde istiklal caddesi var çok önemli değil ama keşke bir darbeyle indirilen Mursi'nin adı yine bir darbeci olan Kenan evrenin adının olduğu bir caddeye verilseydi.Adam hâlâ ismini caddelerde yaşatıyor.utanç verici bir durum.
  • paramechparamech44 dk önce
    Ya şu memlekette cadde ve sokak isimleri bu kadar kolay değiştirilmemeli!
  • 5464546450 dk önce
    Allah belanızı versin bir tane Türk Yok mu arap hayranları 15 Temmuz yaklaşıyor bir 15 Temmuz şehidimizin adını verin yazık yahu
  • SedaSeda51 dk önce
    Off sacmalik yaa.ne alaka akp iyice kafayi siyirdi yaaa.50 yillik isimdiyosun sembollesmis artik.oranin buranin ismini degistirip milleti kiskirtiyo artik taniyamiyorum akp yi.istiklal caddesinin nesi vardi.ufak islerle ugrasiyor artik

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