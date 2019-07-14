AK Partili üyenin meclise sunduğu teklif kabul edildi! İstiklal Caddesi'nin adı, "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

50 yıllık Sivas İstiklal Caddesi'ne, yargılandığı mahkeme salonunda şehadete kavuşan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adının verilmesine karar verildi. Belediye Meclisinin aldığı karar, onaylanması için valiliğe gönderildi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, AK Partili Sivas Belediyesinde meclis üyesi olan Erhak Çınar tarafından, belediye meclisine İstiklal Caddesi'nin isminin "Şehit Muhammed Mursi" olarak değiştirilmesi teklifi getirildi. Toplanan belediye meclisinde de bu teklif oylanıp kabul edildi.

"Olay çarpıtılıyor"

Caddenin isminin değiştirilmesi teklifini belediye meclisine sunan AK Partili Meclis Üyesi Erhak Çınar ise yaptığı açıklamada, "Sivas'ta bu zamana kadar onlarca cadde ve sokak ismi değiştirdik. Bu karar da onlardan biri. Kurtuluş Savaşına vurgu yapılarak olay çarpıtılıyor. Alınan bu karar ise yasa gereği onaylanması için valiliğe gönderildi. Valilik onayı sonrası, 'İstiklal Caddesi' yazılı pano kaldırılıp yerine 'Şehit Muhammed Mursi' yazılı yeni pano konulacaktır" dedi.