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AK Parti’li Usta: “Türkiye mazlumların umudu olmuş bir ülke”

Partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, göçmen sorununa değindi.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:39
AK Parti’li Usta: “Türkiye mazlumların umudu olmuş bir ülke”

Partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, göçmen sorununa değindi. Usta, "Türkiye mazlumların umudu olmuş bir ülke" dedi.


AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Edirne’nin Keşan ilçesine gelerek, burada partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Usta’nın ziyaretine, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer katıldı.


Türkiye’nin herkesin huzur içinde yapmayı hedeflediklerini belirten Usta, "Biz hak, hukuk ve adalet temelli olarak herkesin huzur içinde, hiçbir ihlale uğramadan yaşayabileceği bir Türkiye için, parti olarak politikalar oluşturmak için üzerimize düşeni yapmakla görevliyiz. Sıkıntısı olan bizlere ulaşıyor, biz de özüm noktasında onlara ulaşıyoruz. Sadece Türkiye için değil güzel bir dünya için çalışıyoruz" dedi.


Usta konuşmasının devamında şunları söyledi:


"Türkiye bütün dünya mazlumlarının ümidi olmuş bir ülke, bütün dünyanın sırtını döndüğü, savaşlardan kaçan insanların ve işkence altında yaşayan insanların savaş altında yaşayarak, gözünü çevirerek Türkiye’ye bakan ve ümit olan bir ülkeyiz. Biz de bu mağdur olanlara layık olamaya çalışıyor. Onların ümidi olmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Onların da hakkını hukukunu korumak zorunda olduğumuzun farkındayız. Savaşlara ve işkencelere karşı mağduriyetleri yaşayan bütün coğrafyalarda, sesini insani ve vicdani olarak yükselten tek bir lider var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışındakilerin hepsinin, işin insani boyutundan daha çok, işin ticari boyutuna, işin sömürgecilik boyutuna baktıklarının farkındayız. Biz bu yüzden sayın cumhurbaşkanımızın ardında dimdik duruyoruz. Onun "Dünya 5’ten büyüktür" derken neyi kast ettiğini çok iyi anlıyoruz. Bugün Filistin’de Myanmar’da ezilen ve işkence altında kalan insanlar varsa bunun sebebinin o 5 ülkenin kendi başına dünyayı yönetmeye kalkışmasından olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu dayatmaya karşı çıkan tek lider olan Cumhurbaşkanımızın bu duruşunu, bütün dünyanın artık kabul etmeye başladığını da görüyoruz."


Avrupa’da ve Yunanistan’da kötü muameleye maruz kalan kaçak göçmenler hakkında konuşan Usta şunları kaydetti:


"Uluslararası hukuk gereği, özellikle ölüm ve savaş tehlikesi devam ediyorsa siz o insanı sınır dışı edemezsiniz siz o insana barınma hakkını vermek zorundasınız. Suça karışmış ve tespit edilmiş ise onun sınır dışı edilmesi mümkündür, onu göndereceksiniz. Ancak Yunanistan’ın yaptığı hukuk dışı, görüşmeler devam ediyor. Bu konuda geçen hafta da toplantılar yapıldı, Yunanistan tarafına da gidildi. İnşallah iyi sonuçlar çıkacaktır, çıkmak zorunda. Aksi tekrarda yine denizde ölen insanlar olacak sınırda ölen insanlar olacak. Biz bunları görmek istemiyoruz bunlar Avrupa’ya yakışan fotoğraflar değil, Yunanistan’a yakışan davranışlar değil. Herkesin el birliği içinde bu sorunu çözmesi lazım. Aslında en acil şekilde çözülmesi gereken sorun, savaşın bitirilmesi. Suriye’deki savaşın bitirilmesi. Güvenli bölgeler çok önemli. Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 330 bin Suriyeli oraya dönmüş durumda.Yaptığımız operasyonlarla daha büyük bir alan oluşturarak Daha fazla insanın oraya dönmesini hedefliyoruz. Çünkü olarında da istediği evlerine dönmek. O yüzden güvenli bölgelerin oluşturulması önemli bunun için en hızlı şekilde çalışıyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:39
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