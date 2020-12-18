AK Parti'li Uslu'dan, "Nobel Barış Ödülü'nün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'e verilmesi" çağrısı

TBMM (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuyorum: 'Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te ciddi sayıda Suriyeli var. Dünyada bir Nobel Barış Ödülü verilecekse Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te yaşayan vatandaşlarımıza verilmelidir." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonun Göç ve Uyum Alt Komisyonu başkanlığını yürüten Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 18 Aralık'ın Uluslararası Göçmenler Günü olduğunu anımsatarak, Türkiye ve dünyanın göç politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Hikayelerin başlangıcında hep bir göçün bulunduğuna" dikkati çeken Uslu, Kovid-19 aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Almanya'ya göç hikayesinin, şu anda dünyada yükselen göçmen ve yabancı karşıtı düşüncelere meydan okuduğunu söyledi.

BM verilerine göre 300 milyon insanın kendi doğduğu toprakların dışında, 70 milyon insanın da mülteci, sığınmacı ya da uluslararası bir koruma statüsüyle yaşadığını vurgulayan Uslu, "Bugün dünyada sosyal, ekonomik, güvenlik, kültürel boyutları olan göç, yalnızca kriminal boyutlarıyla değerlendiriliyor. Göçün kriminal lenslerle değerlendirilmesi toplumun huzurunu bozar, ekonomileri geriletir. Her gün, 'Şu kadar göçmen yakalandı.' 'Şu kadr göçmen doğdu.' 'Şu kadar göçmen evine döndü.' gibi rakamları görüyoruz. Bunların hiçbiri rakam değil, insandır. Göç, sayılardan ibaret değildir." diye konuştu.

Türkiye'nin konumu sebebiyle tarih boyunca göç hareketlerinin hem geçiş durağı hem de hedef ülkesi olduğunu belirten Uslu, bugün Türkiye'de yaklaşık 5 milyon göçmenin yaşadığını, bunların içerisinde 3,6 milyonunun geçici koruma statüsündeki Suriyeliler olduğunun altını çizdi.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, herhangi bir toplumsal çatışma olmadan, uyum içerisinde çok sayıda Suriyelinin yaşadığını dile getiren Uslu, "Uluslararası Göçmen Günü nedeniyle uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuyorum: 'Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te ciddi sayıda Suriyeli var. Dünyada bir Nobel Barış Ödülü verilecekse Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te yaşayan vatandaşlarımıza verilmelidir. Avrupa ülkelerine 50-100 gibi komik sayılarda sığınmacı gidiyor, o şehirlerde ciddi direnişler, göçmen karşıtlıkları oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin örnek bir göç politikası yürüttüğünü söyleyen Uslu, göç konusunda Türkiye'nin alnının hiçbir zaman yere bakmadığını belirtti.

Avrupa'da göçmen karşıtlığı ve ayrımcılık ile nefret söylemlerinin her geçen arttığını vurgulayan Uslu, "Avrupa değerleri ve Avrupa fikri, ırkçı popilizmin ağır baskısı altında ezilmektedir. Yalnızca Avrupa'daki ırkçı partiler değil merkez sağ ve sol partiler de artık bu politikayı benimsemeye başladı." dedi.

Göç meselesinin insanlık için bir yük değil insanlığın ispat edileceği bir fırsat olduğunun altını çizen Atay Uslu, göç sorununun, sınır ülkelerin üzerine havale edilecek kadar basit olmadığını kaydetti.







