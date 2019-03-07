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AK Parti’li Ünal’dan CHP’ye eleştiri

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP’yi eleştirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:36
AK Parti’li Ünal’dan CHP’ye eleştiri

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP’yi eleştirdi.

 

Kahramanmaraş’tan karayoluyla Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Gölbaşı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yusuf Özdemir’in seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Buradaki programa AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, Gölbaşı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir ile çok sayıda partili katıldı.

 

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti’nin 25 yıllık yerel yönetim tecrübesi ile bunu başarabilecek tek parti olduğunu belirtti. Türkiye’nin her geçen gün güçlendiğini söyleyen Ünal, “Geçen yıl 13 Ağustos’ta, Türkiye’ye dönük kur atağı ve operasyon oldu. 13 Ağustos 2018 günü Türkiye’ye dönük kur saldırısı oldu. Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye’nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. En ufak bir sorun olduğunda o sorunu büyüten, o sorundan beslenen, o sorunu istismar eden, Türkiye’nin çözüm kapasitesine inanmayan, Türkiye’nin gelişim yeteneğine inanmayan, şehirlerimizin rekabet anlayışına inanmayan CHP belediyelerinde hala 1994’ten bugüne değişen bir şey yok. Zaten, CHP ile ilgili çok konuşmaya da gerek yok. Kendi iç krizlerini yönetemeyenlerin Türkiye’yi yönetmesini bekleyemeyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:36
  1. Kahramanmaraş
  2. Aydın
  3. Adıyaman
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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