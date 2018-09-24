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AK Partili Ünal: Biz kahramanlarımızı ve hainlerimizi asla unutmayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz kahramanlarımızı ve hainlerimizi asla unutmayız. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Biz bin yıldır bu topraklardaki bütün kahramanları ismimiz gibi ezbere biliriz. Biz bu topraklarda bütün hainleri de ismimiz gibi ezbere biliriz." dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:12
AK Partili Ünal: Biz kahramanlarımızı ve hainlerimizi asla unutmayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Onikişubat Belediyesince Kale Mahallesi'nde yaptırılan 17 derslikli Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 80 kişilik öğrenci yurdunun açılışında, eğitimin Türkiye'nin geleceği için önemine dikkati çekti.

Şehit Erol Olçok ile olan hatıralarını aktaran Ünal, hayırlı insanları yad etmek ve unutmamanın kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

"Biz kahramanlarımızı ve hainlerimizi asla unutmayız." diyen Ünal, "Biz bin yıldır bu topraklardayız. Biz bin yıldır bu topraklardaki bütün kahramanları ismimiz gibi ezbere biliriz. Biz bu topraklarda bütün hainleri de ismimiz gibi ezbere biliriz.O yüzden bizim unuttuğumuzu kimse sanmasın. Biz bin yıldır bu topraklarda olup biten her şeyi hatırladığımız için bugün millet olarak ayaktayız." ifadelerini kullandı.

Ünal, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Erol Olçok'un dışarı çıkarken kendisini aradığını aktararak, şöyle devam etti:

"(Hocam, ben çıkıyorum) dedi. Öyle bir geceydi ki hiç birimizin hiç birimize söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Çünkü özgürlüğümüzün, varlığımızın, kavgamızın, davamızın hepsinin anlamı olan bizi yaşatan, bizi kuşatan, bizi kucaklayan toprağımız, ülkemiz, devletimiz elimizden alınıyordu. Ondan başkan düşünecek hiçbir şeyimiz yoktu."

"HENDEK KAZMAYA KALKIŞIRSANIZ DEVLET SEYİRCİ KALMAZ"

Dünyanın 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini anlamadığını vurgulayan Ünal, "Çin'de bir genç tankların önünde kollarını açıp durdu diye 20 yıl onunla ilgili film çektiler, hikaye anlattılar. Oysa bu millet kurşuna kafa attı. F16'ya levye fırlattı. Tankların altına yattı. Çıplak elleriyle ülkesini, vatanını kurtardı. Bu hikayeleri anlatmalıyız, bunları yaşamalıyız ki çocuklarımızın kalbinde vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı filizlensin." değerlendirmesini yaptı.

Mahir Ünal, belediyelerin kaynak kullanımını doğru yapması ve yeni kaynaklar oluşturması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaynaklarını 'çarçur' etmeyecek. Kafasına göre kaynak kullanmayacak. Okulunu yapacak, bilgi evini yapacak, kültür merkezini yapacak, AK Partili belediyelerin yaptığı gibi yapacak. Hele de o HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle çukur, hendek kazmaya kalkışırsanız devlet buna seyirci kalmaz. Bizim tek bir işimiz var. Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin tek bir misyon ve amacı var. Rahmetli Erol Bey söylerdi bunu. İnsanımızı evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde, şehrinde, huzurlu, güvenli, rahat, müreffeh bir şekilde yaşatmaktır. 16 yıldan beri bunu yapıyoruz."

Konuşmaların ardından okul ve yurdun açılışı yapıldı, sınıflar gezildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:12
  1. AK Parti
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
  3. Mahir Ünal
  4. Açıklama

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