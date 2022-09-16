AK Partili Türkiye sadece Türkiye’yi değil, mazlum coğrafyaları da ihya ediyor
AK Parti yönetimindeki Türkiye, kısa sürede gösterdiği gelişmelerle adeta çağ atlarken, gönül ve iman bağının bulunduğu mazlum coğrafyaları da ihya ediyor.
Yeni Akit Ankara
Somali kanaat önderlerinden Hussein Idow Ali, Türkiye’nin Somali’de öncülük ettiği imar ve değişimden övgüyle bahsettiği sosyal medya paylaşımında, “Türkiye, Somali'deki kurtarma çabalarına öncülük ediyor, şehrin ana yollarını yeniden inşa ediyor ve ülkenin ana ulaşım merkezlerini uluslararası standartlara yükseltti. Ayrıca Mogadişu'da Afrika'nın en iyileri arasında yer alan daha fazla hastane inşa etti” ifadelerini kullandı.