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Gündem AK Partili Turan: Tilki nutuk vermeye başlamışsa...
Gündem

AK Partili Turan: Tilki nutuk vermeye başlamışsa...

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, muhalefetin, "6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı" iddiasına yönelik söylemini, "Birileri siyaset yaparken hiçbir değer, ilke tanımıyor" sözleriyle eleştirdi. Turan, "Tilki nutuk vermeye başlamışsa gözünüz kümeste olsun. Birileri tilki rolünde bize ahlak nutukları atıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 17:58:00 -
AK Partili Turan: Tilki nutuk vermeye başlamışsa...

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, muhalefetin, "6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı" iddiasına yönelik söylemini, "Birileri siyaset yaparken hiçbir değer, ilke tanımıyor" sözleriyle eleştirdi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesinin, hiçbir insanın kabul etmeyeceği müessif bir olay olduğunu ancak bunun üzerinden kampanya başlatıldığını söyledi.

Bu kampanyayla adeta bütün Müslümanların suçlu ilan edildiğini anlatan Turan, bir kesimin de bu olay üzerinden içindeki "Kur'an-ı Kerim ve İslam kinini kustuğunu"; tüm kurum ve cemaatleri hedef tahtasına oturttuğunu belirtti.

Muhalefetin bu konudaki söylemini "Birileri siyaset yaparken hiçbir değer, ilke tanımıyor" sözleriyle eleştiren Turan, "Tilki nutuk vermeye başlamışsa gözünüz kümeste olsun. Birileri tilki rolünde bize ahlak nutukları atıyor." dedi.

Kimin ne niyette olduğunu bildiklerini ve gördüklerini ifade eden Turan, "Bugüne kadar yaşadıklarımız bunu bize öğretmeye yeter de artar bile. Aklını Almanya'dan alanların, parayı İngiltere'den bulanların, desteği ABD'den bekleyenlerin bize verebileceği hiçbir akıl da nasihat da olamaz." dedi.

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