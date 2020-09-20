AK Parti'li Turan, partisinin Bayramiç İlçe Kongresinde konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti İl Başkanı çıkıp da 'Ben Mustafa Kemal derim, Atatürk demem' deseydi ne olurdu? Kıyamet kopardı, kavga çıkardı, tartışmalar olurdu ama CHP İl Başkanı 'Ben Atatürk demem' deyince birkaç milletvekili hariç kimse ağzını açmadı. Kılıçdaroğlu duymadı bile." dedi.

Turan, Çanakkale'de AK Parti Bayramiç İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, partisinin teşkilatlarının 19 yıllık bir onur tarihine sahip olduğunu söyledi.

Teşkilatların davanın yılmaz savunucuları olduğunu belirten Turan, daha güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacaklarına söz verdiklerini anlattı.

Bundan sonra da daha büyük bir heyecanla yola devam edeceklerini vurgulayan Turan, "Önümüzdeki 3 yıl seçimsiz bir dönemi Sayın Erdoğan liderliğinde güçlü teşkilatlarımızla uyum içinde değerlendireceğiz. Bazıları erken seçim iddialarını ortaya atıyor. Hayır, kaptan sağlam bir şekilde dümenin başında. 3 sene Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında hizmete, siyasete devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Turan, son günlerde gündemde yer alan konularla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

"Atatürk demem diyene ses çıkartmayan, terörist Sakine Cansız'ı anan, sözde Ermeni soykırımı var diyenlerin yer aldığı bir parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi değildir." diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen Atatürk düşmanısın diyorlar. Nerede konuştuk böyle bir şey? Nerede gördünüz öyle bir şey. 'Bana öyle dediler' diyor. Şimdiye kadar bizden, Sayın Erdoğan'dan Atatürk'ün emanet ettiği bu ülkeye bir tek yanlış gördünüz mü? Mavi Vatan mı bilirdik? Amerika'nın karşısında, Avrupa'nın karşısında dik durmayı mı bilirdik? Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meydanlarda, Çanakkale'de savaşırken bu ülkede 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun' diye savaşmadı mı? Atatürk'ten sonraki yıllarda fabrikaları kapatan, içe kapanan, 'Yurtta sulh cihanda sulh'u bize yanlış anlatarak hiçbir yere baktırmayan, 30 milyar ihracatı olan ülke bu ülke değil miydi? Ama hep beraber çalışarak ayağa kalkıp tüm ülkeyi milletimizle ihya ettik. ABD'nin karşısında, İsrail'in karşısında bu milletin hakları nasıl savunulur tüm dünyaya göstermedik mi? Yine aynı şekilde Yunanistan, Fransa gibi ülkelere karşı haklarımızı savunmak için gaz ve petrol arama gemilerimize al bayrağımızı çekerek Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'e ve Ege'ye gururla göndermedik mi?"

- "O senin 'Kanımı akıtsam da CHP akar' dediğin CHP, bu CHP değil"

Turan, Atatürkçülüğün heykel yapmakla değil, üretmek ve ülkeyi büyütmekle olacağını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalara değinen Turan, "Daha düne kadar bize Atatürk ile ilgili ithamda bulunanlar, İstanbul İl Başkanı geçen hafta 'Ben Atatürk demeyeceğim, sadece Mustafa Kemal derim' dedi. Sözüm ona Atatürkçü CHP'lilerden bir tek söz çıktı mı peki? Tersten soruyorum; AK Parti İl Başkanı çıkıp da 'Ben Mustafa Kemal derim, Atatürk demem' deseydi ne olurdu? Kıyamet kopardı, kavga çıkardı, tartışmalar olurdu ama CHP İl Başkanı 'Ben Atatürk demem' deyince birkaç milletvekili hariç kimse ağzını açmadı. Kılıçdaroğlu duymadı bile." değerlendirmesini yaptı.

Turan, Atatürk'ün kurduğu parti ile şu anki CHP arasında sadece isim benzerliği olduğunu belirtti.

Partinin esasının, ruhunun bambaşka olduğunu dile getiren Turan, "Atatürk demişti dememişti, bıraktım bir tarafa. O İl Başkanı 'Sözde Ermeni soykırımı var' dedi mi, demedi mi? Bu bir ihanet değil midir? O İl Başkanı, PKK'nın kurucularından Fransa'da öldürülen Sakine Cansız'ı andı mı, anmadı mı? Bu nasıl Atatürk'ün partisidir ki teröristi anan, sözde soykırım için 'var' diyen, 'Atatürk' diyemeyen birisini il başkanı yapacak ama utanmadan bize Bayramiç'te 'Bunlar Atatürkçü değil' diyecekler." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, seçmenin artık uyanması gerektiğini dile getirdi.

Kimin ne yanlış yaptığını göstereceklerini, söyleyeceklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Artık bu CHP, Tanrıkulu'nun, Kaftancıoğlu'nun ve benzerlerinin CHP'si. 'Benim kanım aksa da kafamı kessem de oyum CHP'ye' diyen teyzelerin, amcaların, dedelerin, gençlerin bir kez daha düşünmesini özellikle istiyorum. O senin 'Kanımı akıtsam da CHP akar' dediğin CHP, bu CHP değil. Atatürk'ün CHP'si asla şu anki CHP değil. O yüzden oyuna gelmeyeceğiz. Biz hizmet yaparken de siyaset yaparken de bu denkleme dikkat edeceğiz ama onlar kiminle giderse gitsin, kiminle yürürse yürüsün, her zaman söylüyorum, kartallar kartallarla uçar, kargalar kargalarla. Biz kartallarla uçmaya devam edeceğiz inşallah."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanda gerçekleştirilen Kongreye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, delegeler ve çok sayıda partili katıldı. Tek liste gerçekleştirilen Kongrede AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığı görevine Sadettin Arslan seçildi.