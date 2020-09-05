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Aktüel AK Parti'li Turan, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi"ni değerlendirdi:
Aktüel

AK Parti'li Turan, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi"ni değerlendirdi:

"Bu hareket, 10 yıldır bir tek seçim kazanamadan genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu'na ve kodlarından uzaklaşan CHP’ye bir tepkidir"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:33:26 -
AK Parti'li Turan, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi"ni değerlendirdi:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Muharrem İnce'nin başlattığı hareket, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucudur." dedi.

Lapseki'nin Kemiklialan bölgesinde levrek ve çipura üretimi yapılan balık çiftlikleri ile midye üretim işletmelerini ziyaret eden Turan, kuluçkahanelerde incelemelerde bulundu.

Burada şirket yetkilileri ile görüşen Bülent Turan, Çanakkale'de balıkçılığın öneminin gittikçe arttığını söyledi.

Çanakkale'de uzun kıyı sınırları ve zengin iç su kaynaklarının balıkçılık sektöründe önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Turan, "Şehrimiz 671 kilometrekarelik sahil şeridine sahip. Geçimini balıkçılıkla sağlayan binlerce hemşehrimiz var. Bu balık türlerinin denize göre yaşam şansını artıran ve ihracat yapan bu çiftliklerimiz ekonomi açısından çok önemli." diye konuştu.

Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi"ni değerlendiren Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Muharrem İnce'nin başlattığı hareket, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucudur. Bu hareket, 10 yıldır bir tek seçim kazanamadan genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu'na ve kodlarından uzaklaşan CHP’ye bir tepkidir. CHP kurultayında da bu tablo net bir biçimde görüldü. Dolayısıyla tamamen CHP'nin meselesidir. İktidar partileri, ittifaklar dünyanın her tarafında bu tarz süreçler yaşayabilir fakat muhalefetteyken bölünmek CHP yönetiminin içine düştüğü biçare hali gösteriyor. Bu hareketin sonunun nereye varacağını en çok Kılıçdaroğlu merak ediyordur. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak işimize bakıyoruz."

Ziyarete Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Mahmut Uçar, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin katıldı.

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