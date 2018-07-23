0553 313 94 23

AK Partili Turan eleştirilere yanıt verdi: Bizim teklifimiz...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili yapılan eleştirilere, "Bizim teklifimiz asla OHAL'in devamı değildir" yanıtını verdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:42
AK Partili Turan eleştirilere yanıt verdi: Bizim teklifimiz...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Teklif hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, Meclis'in, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren teklif ile bedelli askerlik konusunun da bulunduğu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tatile gireceğini söyledi.

Terörle mücadele teklifinde, güvenlik güçlerinin taleplerini içeren düzenlemelerin yer aldığını vurgulayan Turan, diğer teklifte ise bedellinin yanı sıra sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayan maddelerin de yer aldığını dile getirdi.

'FRANSA'DA MACRON TWİTTER'DAN DUYURDU'

Bülent Turan, bazı konuşmacıların OHAL'in bitmediğini, OHAL'in terörle mücadele teklifi ile sürdürüleceğini iddia ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu, önyargılı bir düşüncedir. Teklif sunulmadan önce, 'bu OHAL'i kalıcı hale getiriliyor' demek yanlıştır. Bizden daha küçük terör saldırısına maruz kalan Fransa, 2 yıl sürdürdü OHAL'i. İki yılın sonunda da Macron, Twitter ile duyurdu OHAL'in kalktığını. Terör olduğunda onlar bir kanun getirdiğinde 'bravo' ama Türkiye yaptığında 'eleştiri'; bunu kabul edemeyiz. Bizim teklifimiz asla OHAL'in devamı değildir."

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:42
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan
  2. Bedelli Askerlik
  3. terörle mücadele kanunu
  4. terörle mücadele düzenleme
  5. ohal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süt alerjisi nasıl anlaşılır?
    1. Süt alerjisi nasıl anlaşılır?
    2. Ayak ağrısına neler iyi gelir?
    3. 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de..
    4. İsrail, ABD ile geliştirdiği Davut..
    5. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    6. Oksitosin eksikliği eşlerin birbirini..
    7. TBMM'yi ve Özel Harekatı bombalayan..
    8. Trump'tan ABD medyasına sert sözler
    9. FETÖ'nün Harp Akademileri davası yarın..
    10. Benlik duygusu nasıl değiştirilir?
    11. Sözleşmeli sınıf öğretmenliği tercih..
    12. Termal suyun inanılmaz faydaları
    13. Pazartesi sendromundan kurtulmak için..
    14. AK Parti Sözcüsü Ünal'dan bedelli..
    15. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    16. Hacivat ve Karagöz özel ellerde..
    17. Yataklarının altından çıktı! Adnan..
    18. AK Parti'den önemli Mesut Özil..
    19. AK Partili Turan eleştirilere yanıt..
    20. Ayak mantarı neden olur?
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm