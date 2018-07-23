AK Partili Turan eleştirilere yanıt verdi: Bizim teklifimiz...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Teklif hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, Meclis'in, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren teklif ile bedelli askerlik konusunun da bulunduğu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tatile gireceğini söyledi.

Terörle mücadele teklifinde, güvenlik güçlerinin taleplerini içeren düzenlemelerin yer aldığını vurgulayan Turan, diğer teklifte ise bedellinin yanı sıra sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayan maddelerin de yer aldığını dile getirdi.

'FRANSA'DA MACRON TWİTTER'DAN DUYURDU'

Bülent Turan, bazı konuşmacıların OHAL'in bitmediğini, OHAL'in terörle mücadele teklifi ile sürdürüleceğini iddia ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu, önyargılı bir düşüncedir. Teklif sunulmadan önce, 'bu OHAL'i kalıcı hale getiriliyor' demek yanlıştır. Bizden daha küçük terör saldırısına maruz kalan Fransa, 2 yıl sürdürdü OHAL'i. İki yılın sonunda da Macron, Twitter ile duyurdu OHAL'in kalktığını. Terör olduğunda onlar bir kanun getirdiğinde 'bravo' ama Türkiye yaptığında 'eleştiri'; bunu kabul edemeyiz. Bizim teklifimiz asla OHAL'in devamı değildir."