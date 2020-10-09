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Aktüel AK Parti'li Toprak'tan Avusturya Türk toplumuna "sandığa gidin" çağrısı:
Aktüel

AK Parti'li Toprak'tan Avusturya Türk toplumuna "sandığa gidin" çağrısı:

"Avusturya'daki Türk kökenli vatandaşlarımızın Viyana'daki yerel seçimlerde sandığa gitmesi, oylarını vermesi çok önemli. Bu anlamda seçimlere mutlaka katılmaları çağrısında bulunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:17:26 -
AK Parti'li Toprak'tan Avusturya Türk toplumuna "sandığa gidin" çağrısı:

TBMM (AA) - SİNAN USLU - TBMM Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, "Avusturya'daki Türk kökenli vatandaşlarımızın Viyana'daki yerel seçimlerde sandığa gitmesi, oylarını vermesi çok önemli. Bu anlamda seçimlere mutlaka katılmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu Başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, parlamenter diplomasiye önem verdiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını söyleyen Toprak, Türkiye ve Avusturya'nın tarihin kritik dönemlerinde müttefiklik yaptığını hatırlattı.

Avusturya'yla ikili ilişkilerde, son dönemde normalleşme yönünde bazı olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da inişli-çıkışlı seyrin devam ettiğine işaret eden Toprak, diyalog kanallarının açık olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Avusturya'da 300 bine yakın Türk kökenli vatandaşın yaşadığını belirten Toprak, "Her alanda gelişme kaydeden ilişkilerimizi çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz." diye konuştu.

- "Viyana seçimlerinde Türklerin oyları belirleyici olacak"

Toprak, Avusturya'nın başkenti Viyana'da belediye başkanı ve eyalet meclis üyelerini belirlemek üzere 11 Ekim Pazar günü yapılacak seçimlerde, yüzde 7'nin üzerinde oy oranına sahip Türk kökenli seçmenlerin tercihinin önemli olduğunu dile getirdi.

Avusturya'daki Türk kökenli vatandaşların sandığa gitmesi ve oylarını vermesinin önemine dikkati çeken Toprak, "Bu anlamda seçimlere mutlaka katılmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Avrupa'da her seçim öncesi aşırı ırkçı açıklamalara, Müslüman karşıtı uygulamalara şahit olduklarını söyleyen Toprak, "Bu da orada yaşayan Avrupalı Türkler açısından bizleri endişeye sevk ediyor. Bu tür nefret içerikli, ırkçı tutumlara karşı Türkler ve Müslümanlarla dayanışma içinde hareket edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.




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