AK Partili Sürekli’den MHP’li Şahin’e iade-i ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’e iade-i ziyarette bulundu.

İlk iade-i ziyareti MHP İzmir İl Başkanlığına yaptığını belirten Sürekli, “İade-i z ziyarette bulunuyoruz. Atamam yapılmasının ardından ilk ziyaretimize MHP geldi. Ben de ilk iadeyi ziyaretimi Cumhur ittifakı MHP’den başladım. Bu resmi bir ziyaret, haftada 3-5 defa telefonla görüşüyoruz, süreci değerlendiriyoruz. Başkanla telefonda konuştuğumuzda esprisi ‘olan haftalık olağan görüşmemizi yapıyoruz’ demişti. Yerel seçimlerde İzmir’de çok iyi çalışmalar gerçekleştirdik. İlçelerdeki adaylarla olumlu bir hava yaşadık. MHP İzmir ve avukat arkadaşlar 23 Haziran seçiminde İstanbul’da bize katkıda bulundular. İzmir’imiziçin Türkiye için Cumhur ittifakı olarak birlikte yürüteceğiz. İkimizin ortak yönü Cumhur ittifakının önemine vurgu yapıyoruz. Cumhur ittifakı pazara kadar değil mezara kadar süreceğini her ortamda ifade ediyorum. İzmir’deki yerel muhalefeti yapacağız. Partimiz 16 yıldır iktidardayız. İl başkanımızın projelerimizle ilgili taleplerini alacağız, düşüncelerine önem veriyoruz. Hep birlikte İzmir’e hizmet vereceğiz. Özellikle yerelde önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz süreçte Cumhur ittifakı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Ulusal politikada İzmir’in artık bir öncülüğü olmalıdır” dedi.

“Haçlı seferlerine inat”

Ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP’li Şahin, “Anlamlı bir haftada oldu ziyaret. Bosna katliamının yıl dönümü. Sırf Müslüman oldukları için binlerce kişi katledildi. 15 Temmuz’un yıl dönümü geliyor. Kuzey Irak’ta Pençe Operasyonu devam ediyor. Ülkemize Haçlı saldırıları devam ediyor. Türk devletlerinin de mücadelesi devam ediyor. Burada anlatmak istediğim ülkedeki milli partilerin bir arada olması gerektiği aynı yerde olması gerektiğidir. Cumhur ittifakımızın birlikte sırf Haçlı Seferlerine inat bir arada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu durum İzmir ve Türkiye’için de böyledir” diye konuştu.

Aliağa’daki istifalar

AK Partili Sürekli Aliağa Belediyesi 4 meclis üyesinin istifasıyla ise, “Bunlar istifa değil geri dönüşlerle ilgili bir süreçti. Bunları ilçe başkanlarımızın sonuçları takip ediyor” dedi. “Baskı kurulduğu iddiasına dair sorulara ise Sürekli, “Beni bilen bilir” cevabını verdi.

MHP’li Şahin, CHP’nin yarın yapacağı ziyaretin ardından iade-i ziyaret gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.