AK Partili Selami Altınok koronavirüse yakalandı
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok koronavirüse yakalandı. Altınok'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Selami Altınok sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı;
"Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum."