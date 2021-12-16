AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, muhalefetin 4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücreti mahçup edayla eleştirmesinin, kararın isabetli olduğunun bir başka işareti olduğunu söyledi.

Asgari ücret 4 bin 250 lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücreti açıkladı. Buna göre 2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin beklentileri karşılayarak hem işvereni hem de çalışanı sevindirmesi muhalefet kanadında şaşkınlığa neden oldu. Hükümetin asgari ücreti açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklama

Muhalefetin asgari ücrete yönelik eleştirisini mahçup edayla yaptığını söyleyen AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, “Kararın isabetli olduğunun bir başka işareti.” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar mesajında şu ifadeleri kullandı:

Muhalefetin yeni asgari ücreti mahçup edayla eleştirmesi, şaşkınca cümle kurmakta zorlanması, kararın isabetli olduğunun bir başka işareti. İnşallah bu güzellikler diğer dar ve sabit gelirlileri kapsayarak devam edecektir. Güçlü bir moral oldu. Buna fazlasıyla ihtiyaç var.