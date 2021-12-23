AK Partili Şahin Tin TBMM’de kabul edilen düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyledi.

“Küresel enerji sürecini başarıyla yönetiyoruz”

Milletvekili Şahin Tin, elektrik piyasasında yaşanan küresel düzeydeki yükselişlere rağmen küresel enerji sürecini Türkiye’nin başarıyla yönettiğini belirtti. Şahin Tin; “Uluslararası piyasada elektrik fiyatları hızla yükselişini sürdürürken Türkiye olarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden süreci yönetmenin gayretinde olduk. Elektrik maliyetinin neredeyse yarı fiyatına vatandaşlarımıza ulaştırdık. Hükümetimiz 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptı. Böylelikle vatandaşımıza sadece 2021 yılında toplam 127 milyar liralık bir destek verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da müjdesini verdiği gibi TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırdık” dedi.

“Mesleki eğitim teşvik eden adımlar atıyoruz”

Düzenleme ile mesleki eğitim stajına devlet katkısı getirildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “İş yaşamının doğrudan içinde olan mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler ile bu merkezleri tercih edecek öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Buna göre; mesleki eğitim merkezlerinde 12. Sınıfta olan öğrencilerin ücreti, asgari ücretin yüzde 50’sinden aşağı olmayacak. Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanların iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilmelerinin önünü açtık. Mesleki eğitim merkezi programı dışında okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin, 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzeri personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ise ödenecek ücretin tamamı devlet katkısı olacak” dedi.

“AR-GE Merkezlerindeki nitelikli çalışmaları destekliyoruz”

“AR-GE ve tasarım merkezlerindeki nitelikli çalışmaları destekliyoruz” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Yapılan düzeleme ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan ve teşvikten yararlanan personelin teşvik kapsamına giren merkez dışındaki çalışma süreleri ve çalışma şekli netleştirildi. Böylece, yetki kullanıldığı durumda, teşvikten yararlanan personelin çalışma saatinin yüzde 25’ini merkez içinde, yüzde 75’ini merkez dışında çalışarak geçirmesi durumunda teşvikten tam olarak faydalanabilecek” diye konuştu.

“Ortaya çıkan ihtiyaçları gideriyoruz”

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri çözmek gayesiyle bazı düzenlemeleri de yaptık. Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine, kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde ‘Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı’ yönündeki düzenlemenin yürürlük tarihini kamuoyundan gelen talep dikkate alınarak 1 Ocak 2024’e uzattık” dedi.