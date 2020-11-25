AK Parti'li Öztürk'ten KEİPA Genel Kurulu'nda Kovid-19'la mücadele vurgusu:

TBMM (AA) - SİNAN USLU - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Halkımızın güvenliği ve sağlığı başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için salgınla mücadele etmeliyiz." dedi.

KEİPA 56. Genel Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla videokonferans aracılığıyla gerçekleştirildi. KEİPA Türk Grubu Başkanı Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 pandemisinin ekonomik yönü ile Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında elde ettiği zafere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle KEİPA Genel Kurulu'nun bu yılki ikinci toplantısını online yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Öztürk, "Dilerim, bu zor günleri kısa sürede atlatır ve yeniden yüz yüze görüşme imkanına kavuşuruz." ifadesini kullandı.

Salgının başta sağlık, ekonomi, sosyal çevre ve güvenlik olmak üzere hayatın her boyutunu olumsuz etkilediğini belirten Öztürk, salgının yayılmasını engellemek için devletlerin almak zorunda kaldığı tedbir ve kısıtlamaların küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Orta ve uzun vadede de salgının negatif etkileri olacağına işaret eden Öztürk, "Bizler, içinden geçtiğimiz bu dönemi, salgının yıkıcı etkilerini azaltmaya matuf sürdürülebilir çözümler üretecek çalışmalar yaparak değerlendirmeliyiz. Halkımızın güvenliği ve sağlığı başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için salgınla mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Öztürk, küresel ve bölgesel örgütlerin özellikle krizin ekonomik maliyetine ilişkin çalışmalar yapmasının, beklentileri arasında olduğunu ifade ederek KEİPA'nın farkındalık oluşturma, siyasi desteği genişletme gibi fonksiyonları nedeniyle önemli bir platform sağladığına inandığını kaydetti.

- "Türkiye'de çoklu aşı ve ilaç çalışmaları yapıyoruz"

KEİPA üyesi ülkelerin çoğunun aşı geliştirme yolunda büyük adımlar attığını ve tedavilerle ilgili değerli deneyime sahip olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu bağlamda aşının bir bütün olarak insanlığa sunulmasının ve herkes için yeterli miktarda üretilmesinin kritik önem taşıdığının altını çizmek isterim. Türkiye'de de çoklu aşı ve ilaç çalışmaları yapıyoruz. Bu amaçla halihazırda 12 aşı geliştirme projesi yürütmekteyiz. Bunlardan biri klinik yani insan deneyi aşamasına geçmiştir. Kısa zaman içinde tüm insanlığın hizmetine sunacağımıza inanıyoruz." dedi.

- Kovid-19'la mücadelede iş birliği vurgusu

Kovid-19'la mücadelenin kolay olmadığını, ilgili ekonomik zorlukları ele almanın, ülke içinde de her düzeyde güçlü bir dayanışma ve iş birliği gerektirdiğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Biz, TBMM olarak salgının olumsuz etkilerine karşı ekonomik ve sosyal hayatın düzenli bir şekilde işleyebilmesini sağlamak amacıyla bir dizi kanun kabul ettik. Türkiye'nin bu salgına karşı güçlü ve kararlı bir uluslararası iş birliği çağrısında bulunduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Hiçbir ülkenin bu tehditten muaf olmadığını, ancak tam bir dayanışma içinde iş birliği yapıldığı takdirde bu zorluğun üstesinden gelinebileceğinin altını tekrar çizmek isterim."

- "Kalıcı çözüm yolunda atılmış önemli bir adım"

Öztürk, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın öz topraklarını geri alması ve iki ülkenin anlaşmaları sonucu ortak bildiri imzalamalarından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve çatışmaların müzakereyle çözülmesine olan saygısını her zaman dile getirdiğini anlatan Öztürk, "Bu bağlamda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan tarafından açıklanan ortak bildiri ile ateşkesin sağlanması memnuniyet vericidir." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan torakları üzerindeki işgalinin fiilen ve resmen sona erdiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Hem Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hem de yerlerinden edilmiş insanların geri dönüşünü sağlayan bu ateşkes, kalıcı çözüm yolunda atılmış önemli bir adımdır. Türkiye de bölgede kalıcı barışın sağlanması ve ateşkesin uygulanmasını adına gerekli bütün çabayı göstermeye hazırdır."



