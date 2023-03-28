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Siyaset AK Partili Özşavlı: HDP, karşılıksız hiçbir şekilde Millet İttifakı’na destek vermez
Siyaset

AK Partili Özşavlı: HDP, karşılıksız hiçbir şekilde Millet İttifakı’na destek vermez

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:12:00 -
AK Partili Özşavlı: HDP, karşılıksız hiçbir şekilde Millet İttifakı’na destek vermez

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK ve güdümündeki siyasi partinin Kürtlerin temsilcisi değil, katili olduğunu ifade etti.

HDP’nin, cumhurbaşkanı adayı göstermemesine değinen Özşavlı, “HDP, karşılıksız hiçbir şekilde Millet İttifakı’na destek vermez” dedi. Yerel seçimlerde HDP’nin verdiği destek karşılığında binlerce PKK’lının belediyelere işçi olarak alındığını hatırlatan Özşavlı, “Millet İttifakı’nın destekçileri arasında PKK, FETÖ, DHKP-C var. Millet İttifakı’nın kazanması demek PKK’nın, FETÖ’nün iktidara gelmesi demektir” ifadesini kullandı. İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu’nun isyanının haksız olmadığını da vurgulayan Özşavlı, şöyle devam etti: “İP bunu tabanına anlatamıyor. Aldığı karardan ötürü Akşener, milletin zihninde tarih boyunca yargılanacak. Sırf Erdoğan’ı yenebilmek için terör örgütünün desteklediği partiyle yan yana yürümek, aynı grupta yer almak CHP’ye, Kılıçdaroğlu’na çoktan beri yakışıyor da İYİ Parti’ye hiç yakışmadı.”

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