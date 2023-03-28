AK Partili Özşavlı: HDP, karşılıksız hiçbir şekilde Millet İttifakı’na destek vermez

HDP’nin, cumhurbaşkanı adayı göstermemesine değinen Özşavlı, “HDP, karşılıksız hiçbir şekilde Millet İttifakı’na destek vermez” dedi. Yerel seçimlerde HDP’nin verdiği destek karşılığında binlerce PKK’lının belediyelere işçi olarak alındığını hatırlatan Özşavlı, “Millet İttifakı’nın destekçileri arasında PKK, FETÖ, DHKP-C var. Millet İttifakı’nın kazanması demek PKK’nın, FETÖ’nün iktidara gelmesi demektir” ifadesini kullandı. İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu’nun isyanının haksız olmadığını da vurgulayan Özşavlı, şöyle devam etti: “İP bunu tabanına anlatamıyor. Aldığı karardan ötürü Akşener, milletin zihninde tarih boyunca yargılanacak. Sırf Erdoğan’ı yenebilmek için terör örgütünün desteklediği partiyle yan yana yürümek, aynı grupta yer almak CHP’ye, Kılıçdaroğlu’na çoktan beri yakışıyor da İYİ Parti’ye hiç yakışmadı.”