AK Partili Öznur Çalık: Tanklarına pamuğu koyacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Ekonomik darbe yapmak isteyenler bilsinler ki yüce Türk milleti ekonomik darbelere karşı da dimdik ayakta duracaktır." dedi.

Çalık, partisinin Sulakyurt İlçe Başkanlığını ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerinin çok zor ve meşakkatli bir seçim olduğunu söyledi. AK Partinin 17 yaşında çok genç bir parti olduğunu ifade eden Çalık, daha bir yaşını doldurmadan iktidar olan partinin 16 yıldır ülkeye hizmet ettiğini dile getirdi. Hizmetleri yaparken başlarına çok şey geldiğini aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Her an her dakika yaşanılan sıkıntıları vatandaşlarımız çok iyi biliyor. 2004'te darbe girişimi yapılmak istendi. Adına 'ay ışığı veya balyoz' dediler. Birçok darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Arkasından 2007'de 367 krizini bize yaşattılar. Biz bu yaşanan krizlere inat yolumuza milletimizin sesine kulak vererek devam ettik. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik durdu. Geçmiş dönemlerde şapkasını alıp giden liderlere inat o darbe teşebbüsü yapanlara, e-muhtıra verenlere dimdik durdu. 'Asla ve asla milletimizin iradesinden başka hiçbir irade tanımıyoruz.' dedik. Muhtıraları, parti kapatmaları gördük, hepiniz şahitsiniz, amaçları 2008'deki ekonomik göstergelerimiz çok güzeldi. Parti kapatma davasıyla birlikte sarsıntı geçirmemizi bekleyen güçler bir kez daha sukutuhayale uğradı."

'KAPATMA DAVASINA RAĞMEN AK PARTİ TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTTÜ'

2008'de AK Parti kapatma davasına inat Türkiye'yi büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan Çalık, bütün dünya da global bir kriz yaşanırken krizin Türkiye'den teğet geçtiğini ifade etti. Ülkede yaşanılan krizlerin bununla bitmediğini hatırlatan Çalık, 17-25 Aralık sürecinin, çukur hadiselerinin, 6-7 Ekim olaylarının yaşadığını anımsattı.

'GEZİ'DE 3 AĞACI BAHANE EDİP ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEMEK İSTEDİLER'

15 Temmuz darbe girişimine karşı hep birlikte mücadele verildiğini ve kazanıldığını anlatan Çalık, "Gezi olayları deyip 3 ağacı bahane edip İstanbul'da, Ankara'da ve bütün şehirlerimizde vandallık yapanlar bu ülkeyi kaosa sürüklemek istediler. Bir taraftan darbe girişimleri, bir taraftan parti kapatmalar ve öbür taraftan da terör örgütlerinin ülkemize kurduğu kumpaslar sonuna kadar devam ederken milletimizin iradesi dimdik ayakta durdu. 15 Temmuz'da tanka göğsünü siper eden ve o tankın egzozuna pamuk tıkayan kardeşlerimiz bugün ekonomik darbe yapanların tanklarına da pamuğu koyacaktır. Bu ekonomik darbe yapmak isteyenler bilsinler ki yüce Türk milleti ekonomik darbelere karşı da dimdik ayakta duracaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın, ekonomik darbe yapmak isteyenler, doları speküle edenler, 1 dolara beynini ve vatanını satanlar ile ihanet içerisinde olanlar bir kez daha sukutuhayale uğrayacaklardır." ifadesini kullandı.

'AK PARTİ'NİN 6. BAYRAMINI YAŞAYACAĞIZ'

18 Ağustos'ta 6. büyük olağan kongrelerini yapacaklarını, AK Parti için kongrelerin bir bayram yeri gibi olduğunu belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Kongremiz bir hücre yenilenmesidir. Biz bugüne kadar her kongremizde mahalle başkanlarımızdan, sandık başkanlarına, il yönetiminden, milletvekillerine, genel merkezimize kadar birçok kez hücrelerimizi yenileyerek, tecrübeyle harmanlayarak yeni kadrolarımızla birlikte milletimize hizmet ettik. İnşallah cumartesi de çok büyük bir bayram olacak. AK Parti'nin 6. bayramını yaşayacağız. 17. yaşımızı kutladığımız 14 Ağustos'tan hemen 4 gün sonra kongremizi yapacağız. Yurt dışından 50'nin üzerinde misafirimiz olacak. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, engellilerimiz, şehit ailelerimiz ve yaşlılarımız dahil olmak üzere birçok misafirimizi kongre salonumuzda ağırlayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda emin adımlarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceğiz."