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Siyaset AK Partili Özlem Zengin'i hedef alan CHP'li Cihangir İslam rezil oldu
Siyaset

AK Partili Özlem Zengin'i hedef alan CHP'li Cihangir İslam rezil oldu

Berat Gecesi yaptığı paylaşım üzerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'i hedef alan CHP'li Cihangir İslam rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 14:12:00 -
AK Partili Özlem Zengin'i hedef alan CHP'li Cihangir İslam rezil oldu

Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olup dindarların oyunu alan, seçildikten sonra istifa edip CHP'ye geçen Cihangir İslam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in Berat Gecesi için yaptığı paylaşıma cevap verdi. Cihangir İslam cevabında, Zengin'in Kadir Gecesi ile Berat Gecesi'ni karıştırdığını ileri sürerek cehaletini ortaya koydu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Berat Gecesi'ni kutlamak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Zengin'in paylaşımını eleştirmeye çalışarak, "Sizin danışmanlar arşivinizden Berat Gecesi yerine Kadir Gecesi mesajınızı koymuşlar. Size önerim danışman alırken basit bir genel kültür sınavı yapmanız" dedi.

Zengin ise, İslam'a cevap olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin Berat Gecesi'ni anlatan sayfasını paylaştı. Zengin, "Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna 'Kur'an'ın inzâl olunması' denir. Kadir Gecesi'nde ise Kur'an Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da 'Kur'an'ın tenzîl olunması' denir" ifadelerini kullandı.

İslam'a tepki gösteren Zengin, sonraki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cehalet zor. En zoru da, farkında olunmayan, hatta bildiğini zannedenin cehaleti. Danışmanlarınıza da selam söyleyin. Öğrenecekleri ve size öğretecekleri çok şey var."

Özlem Zengin'in paylaştığı sayfa...

Cihangir İslam ise, hatasını kabul etmek yerine hala ilk ısrar etti. İslam, "Başını örtmeyin! Berat, bağışlanma gecesidir. Asli anlamı bu" ifadelerini kullandı.

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