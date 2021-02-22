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Gündem AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabından hakaret eden avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:30:00 - 2021-02-22 16:52:05
AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek. Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

Ne olmuştu?

Avukat ve ara bulucu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le ilgili iğrenç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef alan avukat Mert Yaşar, ilkel bir İngiliz geleneğini ima ederek haysiyetsiz paylaşımda bulundu.

 

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