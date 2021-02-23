AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden avukat Mert Yaşar tutuklandı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar tutuklandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.
Sosyal medyadan hakaret etti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Mert Yaşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında dün gece Eyüpsultan’da gözaltına alınan şüpheli Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Tutuklandı
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.