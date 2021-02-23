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Gündem AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden avukat Mert Yaşar tutuklandı
Gündem

AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden avukat Mert Yaşar tutuklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 19:52:00 - 2021-02-23 20:21:20
AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden avukat Mert Yaşar tutuklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.

Sosyal medyadan hakaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Mert Yaşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün gece Eyüpsultan’da gözaltına alınan şüpheli Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. 

Tutuklandı

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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