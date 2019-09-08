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AK Parti’li Özkan’dan Kuzey Suriye’ye tekstil ticareti açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Suriye’de iç savaş başlamadan önce Türkiye tekstil üretiminin ciddi kısmının Suriye üzerinden diğer ülkelere gittiğini kaydederek, “Ancak son 10 yılda neredeyse bu ticaret sıfırlanma noktasına geldi.

08 Eylül 2019 Pazar 13:53
AK Parti’li Özkan’dan Kuzey Suriye’ye tekstil ticareti açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Suriye’de iç savaş başlamadan önce Türkiye tekstil üretiminin ciddi kısmının Suriye üzerinden diğer ülkelere gittiğini kaydederek, “Ancak son 10 yılda neredeyse bu ticaret sıfırlanma noktasına geldi. Kuzey Suriye’deki o barikat yani oradaki güvensiz bölge, terör yapılanması ortadan kaldırılmazsa Denizlili sanayicilerimizin ürettiği ürünlerin uluslararası pazarlara nakli söz konusu değildir” dedi.


Özkan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldı. AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz’in de katıldığı toplantıya çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. Toplantıda söz alan MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, katılımcılara kurumun faaliyetleri ve hedefleri hakkında brifing verdi.


Ardından söz alan Özkan, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere değindi. Bölgede yanşan gelişmelerin tekstil üretimi ile ünlü Denizli’yi yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, “Kuzey Suriye meselesi Denizlili sanayicilerimizin ve iş adamlarımızın önümüzdeki süreçteki yatırımlarını doğrudan ilgilendiriyor. Sizleri ilgilendiriyor. Bazen bakıyoruz ‘Kardeşim Kuzey Suriye’den bize ne? Bırakalım kendimiz üretim yapalım yahu’ diyorlar. Kuzey Suriye’deki o barikat yani oradaki güvensiz bölge, terör yapılanması ortadan kaldırılmazsa Denizlili sanayicilerimizin ürettiği ürünlerin rekabet ortamında uluslararası pazarlara nakli söz konusu değildir” diye konuştu.



“Son 10 yılda neredeyse bölgedeki ticaret sıfırlanma noktasına geldi”


Türkiye’nin amacının o bölgede barış ve huzurun tahsis edilmesine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü:


“Çünkü bakınız 2011’den, Suriyelilerin havadis diye ifade ettiği olaylar başlamadan evvel Türkiye’de tekstilde çok ciddi bir kalemi Suriye ve Suriye’nin altındaki ülkelere yapılan ticaret teşkil ediyordu. Ancak son 10 yılda neredeyse bu sıfırlanma noktasına geldi ve yapılan ticaretten gayrı resmi ticaret olarak varsa devam ediyor. Ama diyoruz ki o bölge eğer temizlenirse, o bölgede barış, huzur egemen olursa Denizlili sanayicilerimizin ürettiği ürünler tırlara, konteynırlara gerekirse 150 yıl önce temelleri atılmış yaklaşık 120 yıl önce işletmeye başlamış Hicaz demiryolları ile belki Yemen’e kadar ulaşacak. Bağdat’a kadar ulaşacak. Geri taraftan efendim Hicaz’a kadar Suriye’ye kadar ulaşacak her yere. İşte onun için o bölgeyi kurtarmamız lazım. Bölgeyi temizlemek ve orada devlet otoritesini, hukuk ilkelerini ve güvenli barışı egemen kılmamız lazım.”


Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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