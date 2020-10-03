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Aktüel AK Partili Özkan: "Kardeşlik hukukumuzu bölmeye çalışanlara asla taviz vermeyeceğiz"
Aktüel

AK Partili Özkan: "Kardeşlik hukukumuzu bölmeye çalışanlara asla taviz vermeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:30:32 -
AK Partili Özkan: "Kardeşlik hukukumuzu bölmeye çalışanlara asla taviz vermeyeceğiz"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Eğer bize birisi gelerek sözde iyi niyetiyle, tatlı bir dedikodu yaparak kardeşlik hukukumuzu bölmeye çalışırsa onlara asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Özkan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pamukkale 3. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 18 yıldan bu yana birçok reforma imza attıklarını söyledi.

Kutlu bir davanın mensupları olduklarını, birlik ve beraberlik içinde nice güzel işler yapmaya devam edeceklerini anlatan Özkan, "AK Parti'nin dava ve yol arkadaşları olarak asla kardeşlik hukukumuza gölge düşüremeyiz. Eğer bize birisi gelerek sözde iyi niyetiyle, tatlı bir dedikodu yaparak kardeşlik hukukumuzu bölmeye çalışırsa onlara asla taviz vermeyeceğiz. Yeniden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşmak istiyorsak bu fitnecilere müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturma niyetlerinin ortada olduğuna işaret eden Özkan, kendisini "Cumhuriyeti kuran parti" ve "Atatürk'ün partisi" olarak tanımlayan CHP'nin cumhuriyetin değerleriyle, ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğiyle çatışma halinde olduğunu dile getirdi.

Özkan, konuşmasında, "2023'te öylesine bir zafer elde edeceğiz ki Cumhur İttifakı olarak ortaya koyacağımız bu zaferler, bu hainleri kendi partilerinde devir teslime dahi gidemeyecekleri bir sandık mağlubiyetiyle karşı karşıya bırakacak." ifadelerini kullandı.

Kongrede Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, güven tazeledi.

Kongreye AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de katıldı.

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