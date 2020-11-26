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Aktüel AK Parti'li Özhaseki'nin koronavirüs tedavisi hastanede devam edecek
Aktüel

AK Parti'li Özhaseki'nin koronavirüs tedavisi hastanede devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:22:12 -
AK Parti'li Özhaseki'nin koronavirüs tedavisi hastanede devam edecek

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'nin tedavilerine Kayseri Şehir Hastanesinde devam edileceği açıklandı.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evde süren tedavilerinin doktorların tavsiyesi üzerine hastane ortamında devam edeceğini belirtti.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu duyuran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabb'imizin bize ve tüm hastalarımıza tez vakitte şifa buyurmasını diliyorum."

Özhaseki, 19 Kasım'da sosyal medya hesabından Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımında, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabb'im tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadesini kullanmıştı.

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