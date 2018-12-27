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AK Partili Özhaseki'den proje açıklaması! '15 katlı binaya asla izin yok'

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, başkentte gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler konusunda açıklama yaptı.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:16
AK Partili Özhaseki'den proje açıklaması! '15 katlı binaya asla izin yok'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,“İnşaat temelli bir vaat peşinde değilim. Çevreci yeşil sosyal projelerle 11 başlık belirledik. Çok önemli ulaşım projelerim var. İnşallah 10 yerde millet bahçesi yapacağız. Planlarda yeşil alan olarak görülen yerler yeşil kalacak” dedi.

A Haber'de konuşan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

“MHP ile yaptığımız gönül ittifakı konusunda bazı net olan konular var. 30 ilde ittifak yapıyoruz. 51 ilde kendi adaylarımızı çıkarıyoruz. Burada önemli olan husus MHP ve AK Parti'nin oylarının yüzde 50'yi geçmesidir. Bizim gösterdiğimiz duyarlılık maalesef diğer partiler tarafından gösterilmiyor. HDP kandilen yönetiliyor zaten. Mahalle muhtarlarını bile Kandil belirliyor. Böyle bir ortamda Kandilin uzantısı olan bir partiye yakınlaşmak mümkün değil. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır."

Diğer illerdeki adaylar ne zaman açıklanacak?

"Sn. Cumhurbaşkanımız zaten açıkladı bunu. Cumartesi günü açıklanacak diğer kalan illerimiz. Biz illerimize seçtiğimiz adaylar üzerinde çok çalıştık. Kim hangi görevi en iyi şekilde yapabilir onu çok tartıştık. Adaylarımızın verdiği vaatlerin hepsi büyük bir titizlikle takip edilecektir. Biz buna çok önem veriyoruz. Biz 90'lı dönemlerde hizmet belediyeciliğini başlattık. Ama artık bunun yanında sn. Cumhurbaşkanımızın da söylemi ile gönül belediyeciliğini de getirdik."

Ankara'ya nasıl aday oldunuz?

"5 sene üst üste seçim kazanmak kolay değil. Her seçimde oylarınızı arttırmak kolay bir iş değil. Biz Kayseri'ye büyük hizmetler yaptık. 2 yıldan fazla bakanlık yaptım. Ciddi emekler verdim. PKK'nın doğuda yıktığı şehirlerimizi tekrardan kalkındırmak ve yeniden inşa etmek adına çok mücadele verdim. İnsanların terör örgütü PKK'dan ne kadar usandığını gördüm. İnsanlarımıza hizmet etmek için uğraştım. 25 yıllık belediyecilik deneyimim var. Belediyecilik konusu benim bildiğim bir konudur. Türkiye'nin ilk UEFA standartlarındaki stadı ben yaptırdım. Bunu para çıkmadan bir modelle uyguladım. Ben hiçbir zaman bu göreve geleceğim diye bir talepte bulunmadım. Her zaman genel başkanımızın talimatlarıyla geldim. Sn. Cumhurbaşkanım bana bu teklifle geldiğinde çok şaşırdım. İlk günler eşime bile söyleyemedim. Sn. cumhurbaşkanımızın teklifini seve seve kabul ettim tabii ki."

Ankara'da hangi projeler yapılacak?

"Ankara'ya inşa temelli vaadlerim olmayacak. Yeteri kadar sosyal tesis ve altgeçit-üstgeçit var. Çevreci, yeşil ve sosyal projelerle 11 başlık belirledik. 10 yerde millet bahçesi yapacağız. Benim projelerim insana dokunacak. Sosyal amaçlı projeler olacak. Kültür sanat projeleri var. Çok önemli ulaşım projeleri. Kesintisiz akım nasıl sağlanır bunları yapacağız. İnsanlarımızın hızlı ulaşımını sağlayacağız. Ekonomimize katkı sunacak projeler olacak. Ankara'mızı nefes alınacak bir yer haline getireceğiz. Nerede bir alan bulduysak orayı yeşil alan yapma gayreti içerisinde olacağız. Yıkılan binanın yerine 15 katlı binaya asla izin yok. Ben hizmete odaklanırım. Bunları adayım ve laf olsun diye söylemiyorum. Benim belediyecilik geçmişim var. İhaleleri canlı yayınlarım. Herkes görsün. Bütçemiz milletimizin bütçesi. Kimseden saklamaya gerek yok.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:16
  1. Kayseri
  2. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
  3. Ankara
  4. proje açıklaması
  5. 2019 yerel seçimler

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