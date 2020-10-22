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Aktüel AK Partili Özhaseki'den Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'a ziyaret
Aktüel

AK Partili Özhaseki'den Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Bir bölgede şehrin geleceğini yerel yöneticiler tayin ediyor. Eğer yerel yöneticiler kendi aralarında birliği, dirliği, uyumu sağlamışlarsa o şehri nereye götüreceklerini biliyorlarsa ve bunun için de risk alıyorlarsa o şehrin geleceği aydınlıktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:54:25 -
AK Partili Özhaseki'den Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'a ziyaret

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Servet Ramazan'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisinde yapılan seçimin ardından Ramazan'ı makamında ziyaret eden Özhaseki, yaptığı konuşmada, 12 Ekim'de yaşamını yitiren eski Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diledi.

Bugün yapılan seçimde oy kullanan bütün meclis üyelerine teşekkür eden Özhaseki, "Oy birliği ile Servet kardeşimizi Kilis'e hizmet etmesi için başkan olarak seçtiler. Allah razı olsun. Bu birlik, dirlik, her yerde olmuyor. İnşallah bundan sonraki hizmet süresi içerisinde de bu birliktelik devam eder." ifadesini kullandı.

Şehrin geleceğini yerel yöneticilerin tayin ettiğinin altını çizen Özhaseki, "Bir bölgede şehrin geleceğini yerel yöneticiler tayin ediyor. Eğer yerel yöneticiler kendi aralarında birliği, dirliği, uyumu sağlamışlarsa o şehri nereye götüreceklerini biliyorlarsa ve bunun için de risk alıyorlarsa o şehrin geleceği aydınlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kilis’teki projelerin hayata geçirilmesi için hep beraber çalışacaklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki ay buraya tecrübeli bir ekiple gelip, burada kalıp çalışacağız. Projeleri tek tek gözden geçireceğiz. Profesyonel arkadaşlarla bu işi tespit edip nasıl gerçekleşeceği hususunda birlikte tartışacağız. Ben de 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Üst üste 5 seçime girdim. Elhamdulillah Allah mahcup etmedi, hemşehrilerimiz güvendiler."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü

Mehmet Özhaseki, daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Ramazan'la görüştürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Servet Ramazan'a tebrik edip, çalışmalarında başarılar dilediği ve Kilis halkına selamlarını ilettiği bildirildi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, devraldığı bayrağı ileriye taşıyacağının sözünü verdi.

Bu arada, Özhaseki, merhum Mehmet Abdi Bulut’un ailesine de taziye ziyaretinde bulunup, acılarını paylaştı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, müdahalelere rağmen 12 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

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