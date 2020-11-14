AK Partili Özhaseki'den Biden'a heyecanlanan muhalefete en güzel yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki muhalefetin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a ümit bağladığını belirterek, "Türkiye bu çağda ve bu devirde artık oyun kurucudur." ifadeleriyle yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Kayseri il binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet Biden için heyecanlandı

ABD'de gerçekleştirilen seçime değinen Özhaseki, "Bizim Türkiye'deki muhalefet Biden'den ümitlendi. Çok da sevindiler. Sevinmelerinin sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderecek gruplar bir araya gelsin, onu gönderelim gibi bir söylemdi. Türkçesi böyleydi. Ondan dolayı heyecanlandılar." dedi.

"Türkiye artık oyun kurucudur"

Bu beklentiye anlam veremediğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hayretler içerisindeyim. Türk insanına kendilerini sevdirseler, dertlerini anlatsalar, AK Parti'yi çok daha güzel gönderirler, çok daha rahat gönderirler. Niye Biden'den ümit bekliyorlar anlamış değilim. Türkiye'de çok güçlü bir lider, çok güçlü bir ittifak var. Hak ve menfaatlerini asla onlara bırakmayacak bir irade var. Bunu Akdeniz'de gördüler. Bunu Karadeniz'de gördüler. Bunu Azerbaycan'da da gördüler. Türkiye bu çağda ve bu devirde artık oyun kurucudur. Suriye'de de Libya'da da Azerbaycan'da da oyun kurucuyuz. 2000 yılı öncesini düşünüyorum da o günkü iktidarlar olsaydı böyle şeyler olabilir miydi? Herkes elini vicdanına koysun ve sorsun. Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş. Ha 'a' gelmiş, ha 'b' gitmiş. Hiç umrumuzda bile değil. Biz önümüze bakıyoruz. Biz milletimizin temsilcisiyiz. Onların hak ve menfaatlerinden de asla taviz vermeyiz. Bundan kimse endişe etmesin."