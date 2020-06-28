AK Parti'li Özhaseki'den belediyelerin çalışmalarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin "Belediyelerimiz yaklaşık 1 milyon iş yeri ve kamu binasını dezenfekte ederken, 1 milyondan fazla iş yerini de denetledi." bilgisini verdi.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, AK Parti'li belediyelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

AK Parti'li belediyelerin her zaman vatandaşa ve şehre hizmet etmek için en önde ve aşkla çalıştıklarını belirten Özhaseki, "Ak belediyelerimiz gönül belediyeciliği ilkemiz doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor. Bu pandemi sürecinde de ayrı bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalar yürütüldü." ifadelerini kullandı.

Kamu binalarından, iş yerlerine kadar her yerde hijyeni en üst seviyede tutmak için gerekli önlemlerin alındığını ve denetimlerin sıkı tuttulduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Ak belediyelerimiz sürecin ve yaptıkları işin öneminin farkında. Ona göre de özveriyle çalışıyorlar. Ak belediyelerimiz yaklaşık 1 milyon iş yeri ve kamu binasını dezenfekte ederken, 1 milyondan fazla iş yerini de denetledi. Bunlar büyük rakamlar ve bu rakamlara ulaşabilen başka bir partili belediye de yok." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin Kovid-19 sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya gayret ettiklerine işaret ederek, "Belediyelerimiz, sokağa çıkma yasağı bulunduğu zamanlarda 65 yaş üstü büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına koştular, koşmaya da devam ediyorlar. Şu an için ihtiyaç sahibi ailelere verilen destek miktarı 62 milyonu aştı." bilgisini de paylaştı.







