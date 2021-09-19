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Siyaset AK Partili Özhaseki: Muhalefet algı peşinde, biz hizmet siyaseti yürütüyoruz
Siyaset

AK Partili Özhaseki: Muhalefet algı peşinde, biz hizmet siyaseti yürütüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’den muhalefete gönderme...

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:33:00 -
AK Partili Özhaseki: Muhalefet algı peşinde, biz hizmet siyaseti yürütüyoruz

Edremit’te 201 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda konuşan Mehmet Özhaseki, şunları dile getirdi: “Bizler çok şükür bu milletin dilini konuşuyoruz. Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz. Algı peşinde değiliz. Çünkü algılar uçucu, eserler kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Birileri de algı peşinde koşmaya devam etsinler. Çünkü o algılar uçacak, hizmetler ve yapılan eserler ortada kalacaktır. Biz sadece bu dönemde bu hizmetlere değil Türkiye’de yerel yönetimlerde adeta bir devrime, bir milada vesile olduğumuz için de sevinmeliyiz.”

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