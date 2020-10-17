AK Partili Özhaseki: FETÖ şizofreni kerametler üzerine bir din icat etmiş

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde temaslarda bulunan Özhaseki, AK Parti’ye katılan 36 belediye meclis üyesine rozetlerini taktı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi.



CIA ve Mossad ajanı



15 Temmuz gecesi FETÖ’nün gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirten Özhaseki, şunları dile getirdi: “FETÖ, yaklaşık 60 yıl önce yapılanarak birçok insanın kanına girdi. Yıllar içerisinde CIA ve Mossad’ın aklıyla bir yerlere kadar gelmişler. Bu, köyden çıkmış bir mollanın aklıyla kurulmuş bir teşkilat değil. Halen İçişleri Bakanlığı bunları çözmeye çalışıyor. Halen dijital belgelerdeki o sırlı ve gizli saklı belgeler daha yeni yeni çözülüyor. Fakir fukaranın çocuklarını almışlar, zenginlerin parasını almışlar, sonra bunları bizim inandığımız şekilde Kur’an ve sünnet Müslümanlığından koparmışlar. FETÖ denen zalim ve şizofren, kerametler üzerine bir din icat etmiş. Kardeşlerim, bizler Müslümanız, bizim için kutsal değer Kur’an-ı Kerim’dir. Bugüne kadar değişmez ve değişmemiştir.”



Hırsızlık, rüşvet, şantaj, tehdit



Özhaseki, Hazreti Peygamberin, sözlerinin, buyruklarının ve yaşantısının Kur’an ve sünnet olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Alimler, evliya dediğimiz adamlar ve şeyh dediğimiz zatı kerimler, güzel insanlar elbette var, onlara laf söyleyemem. Onlar Kur’an ve sünnete uyarlarsa başımızın tacı, kafasından din uydururlarsa lanet olsun onlara. Yeni din uyduruyorlarsa lanet olsun onlara. FETÖ’nün yeni bir din uydurması var. Orada hırsızlık serbest, üniversite sorularını çalıp fakir fukaranın çocuğunun işe girmesine mani oluyorlar. Şantaj, tehdit, rüşvet serbest. Gözetleme ve insanları röntgenleme serbest.”



PKK garibanın çocuğuna kıyıyor



PKK’nın eylemlerinde zarar gören vatandaşlara devletin yaptığı yardımları anlatan Özhaseki, şunları söyledi: “Cizre’de binlerce ev yaptırdık. Teröristlerin yaktığı ve yıktığı kaç ev varsa o kadar ev yaptırdık ve bir lira para almadan bütün vatandaşlarımıza dağıttık. Ankara’da milletvekilleri var, üst düzey yöneticileri var. Onların çocukları ne yapıyor peki, dağa gidip oralar da ölümü göze mi alıyorlar, yok. Müthiş ve lüks bir yaşamları var. Söylemeye haya edeceğimiz manzaralar var. Onlar keyif yapıyor, yurtdışında okuyorlar ama garibana gelince dağı gösteriyorlar. Nutuk atarak o yavruların orada ölümünü sağlıyorlar. Allah’tan reva mı bunlar. Kardeşlerim bu fitne odaklarına karşı hepimizin uyanık olması lazım.”