AK Partili o vekiller, yükü 'yandaş medyanın' üzerine yıkıp ölü taklidi yapıyorlardı! Şimdi çok konuşulacak hamle geldi

AK Parti, milletvekillerinin medya ile ilişkilerini güçlendirmek ve bağımsız gündemler oluşturmak üzere yeni stratejiler üzerinde çalışıyor. Parti içi toplantılarda, milletvekillerine medya kanallarında daha aktif olmaları tavsiye edildi. Bu yeni yaklaşımın, siyasi temsilcilerin kamuoyu ile iletişimde daha özgün ve etkili olmalarını beraberinde getireceğine işaret eden Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Zira biz siyaset yazarları bile birkaçı dışında milletvekillerini tanımıyoruz. Kritik süreçlerde, gözlerin iktidara çevrildiği dönemlerde yükü 'yandaş medyanın' üzerine yıkıp ölü taklidi yapıyorlar, telefonlara bile çıkmıyorlar. Hiçbir risk almadan, yorumu gazetecilere, akademisyenlere bırakıyorlar. Sonra da medyadan yakınıyorlar." dedi. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Diken'in kulis haberine göre AK Parti'deki 31 Mart değerlendirmeleri sürüyormuş:

"Toplantılardan birinde milletvekillerinin güncel gelişmeler dışında kendi gündemini inşa edecek faaliyetlere ağırlık vermesi gerektiği konuşuldu. Milletvekillerinin medya ile ilişkisi de ele alındı. Farklı kanalların programlarına katılım sağlanması gerektiği belirtilirken, "Bizi gazeteciler, akademisyenler değil biz temsil edelim" görüşünü dile getirenler oldu."

Doğru mudur bilmem ama milletvekillerinin seçildikleri partiyi, siyasetlerini artık ekranlarda anlatmaya karar vermeleri olumlu bir gelişme.

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Zira biz siyaset yazarları bile birkaçı dışında milletvekillerini tanımıyoruz.

Kritik süreçlerde, gözlerin iktidara çevrildiği dönemlerde yükü "yandaş medyanın" üzerine yıkıp ölü taklidi yapıyorlar, telefonlara bile çıkmıyorlar. Hiçbir risk almadan, yorumu gazetecilere, akademisyenlere bırakıyorlar. Sonra da medyadan yakınıyorlar."