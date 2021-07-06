AK Partili o isme suikast girişiminde bulunmuştu! İşte o teröristin müebbet hapsi onandı

Evine giderken sokak ortasında kadın kılığına girip başörtüsü takan Kemal Polat tarafından şehit edilen 4 çocuk babası AK Parti Gençlik Kolları Başkanı suikastıyla ilgili dava Bölge İstinaf Mahkemesi Terör Ceza Dairesince ele alındı.

Yerel mahkemenin verdiği iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını temyiz eden terörist Kemal Polat, kahvehanede otururken gözaltına alındığını, evindeki aramada annesi ve yengesine ait kadın kıyafetlerinde kendisinin vücut DNA'sının çıkmasının normal olduğunu belirterek masum olduğunu ileri sürdü. Sabah'ta yer alan habere göre, Suikast dosyasını esastan inceleyen daire delillerin hukuka uygun elde edildiğini, vicdani kanının tam hasıl olduğunu, Molla Mahallesinde gerçekleşen suikast sonrası olay yerine giden güvenlik güçlerinin Orhan Mercan'ın cansız bedeniyle karşılaştığını, kafa ve vücudunda 12 mermi giriş ve çıkışı bulunduğu, beyin doku harabiyeti, kafatası kırığı ve çoklu iç dış kanama sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Teröristi kaçarken gören ve teşhis eden gizli tanık ifadelerinin evinde ele geçen kadın kıyafetleriyle bire bir uyumlu olduğuna vurgu yapan istinaf Mahkemesi, görgü tanıklarının anlatımına göre, terörist Kemal Polat'ın kaçarken üzerinde koyu renkli uzun kadın pardösüsü, başında da yüzünü örtecek şekilde siyah renkli türban olduğunu kaydetti. Evindeki aramada görgü tanıklarının anlatımlarıyla uyumlu uzun bir kadın, pardösüsü ile kadın hırkasının ele geçirildiğini, kıyafetler üzerinde yapılan Kriminal incelemede sanığa ait DNA örnekleri ve antimon elementi içeren ateşli silah atış artıkları bulunduğuna dikkat çekildi.