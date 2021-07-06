  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır
Önemli uyarı: Bu değişim sürecinde ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz
20 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Murat Kurum duyurdu
AK Partili o isme suikast girişiminde bulunmuştu! İşte o teröristin müebbet hapsi onandı
Gündem AK Partili o isme suikast girişiminde bulunmuştu! İşte o teröristin müebbet hapsi onandı
Gündem

AK Partili o isme suikast girişiminde bulunmuştu! İşte o teröristin müebbet hapsi onandı

Diyarbakır’da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Orhan Mercan’a kadın kıyafeti giyerek suikast girişiminde bulunan terörist Kemal Polat’a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 16:41:00 -
AK Partili o isme suikast girişiminde bulunmuştu! İşte o teröristin müebbet hapsi onandı

Evine giderken sokak ortasında kadın kılığına girip başörtüsü takan Kemal Polat tarafından şehit edilen 4 çocuk babası AK Parti Gençlik Kolları Başkanı suikastıyla ilgili dava Bölge İstinaf Mahkemesi Terör Ceza Dairesince ele alındı.

Yerel mahkemenin verdiği iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını temyiz eden terörist Kemal Polat, kahvehanede otururken gözaltına alındığını, evindeki aramada annesi ve yengesine ait kadın kıyafetlerinde kendisinin vücut DNA'sının çıkmasının normal olduğunu belirterek masum olduğunu ileri sürdü. Sabah'ta yer alan habere göre, Suikast dosyasını esastan inceleyen daire delillerin hukuka uygun elde edildiğini, vicdani kanının tam hasıl olduğunu, Molla Mahallesinde gerçekleşen suikast sonrası olay yerine giden güvenlik güçlerinin Orhan Mercan'ın cansız bedeniyle karşılaştığını, kafa ve vücudunda 12 mermi giriş ve çıkışı bulunduğu, beyin doku harabiyeti, kafatası kırığı ve çoklu iç dış kanama sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Teröristi kaçarken gören ve teşhis eden gizli tanık ifadelerinin evinde ele geçen kadın kıyafetleriyle bire bir uyumlu olduğuna vurgu yapan istinaf Mahkemesi, görgü tanıklarının anlatımına göre, terörist Kemal Polat'ın kaçarken üzerinde koyu renkli uzun kadın pardösüsü, başında da yüzünü örtecek şekilde siyah renkli türban olduğunu kaydetti. Evindeki aramada görgü tanıklarının anlatımlarıyla uyumlu uzun bir kadın, pardösüsü ile kadın hırkasının ele geçirildiğini, kıyafetler üzerinde yapılan Kriminal incelemede sanığa ait DNA örnekleri ve antimon elementi içeren ateşli silah atış artıkları bulunduğuna dikkat çekildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay