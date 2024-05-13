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Aktüel AK Partili o isim bir açılışa imza attı: İhtiyaç sahipleri için giyim ürünlerini satmaya karar verdik, devam edeceğiz
Aktüel

AK Partili o isim bir açılışa imza attı: İhtiyaç sahipleri için giyim ürünlerini satmaya karar verdik, devam edeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-05-13 19:23:00 -
AK Partili o isim bir açılışa imza attı: İhtiyaç sahipleri için giyim ürünlerini satmaya karar verdik, devam edeceğiz

Trabzon'da çok önemli bir karar verildi: ihtiyaç sahiplerinin yararlanabilmesi için geçici olarak giyim mağazası açıldı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Hacı Kasım Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında, geçici giyim mağazasının derneğin çalışmalarından sadece biri olduğunu söyledi.

Bir ay boyunca açık kalacak mağazanın gönüllülük esasıyla işlediği belirten Yıldız, "Mağazamızdaki ürünler hiç kullanılmamış ürünlerdir. Hep şunu söylüyoruz, bizim mağazalarımızda kasada geçmeyen bir şey var o da para. Biz orada dua bekliyoruz, onu da bize bağışta bulunanlar adına istiyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise Deniz Feneri Derneğini geçmiş yıllardan tanıdıklarını, dünyanın birçok yerinde birçok iyiliğe imza attıkları ve atmaya devam ettiklerini kaydederek, geçici giyim mağazasının hayırlı olmasını diledi.

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