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Siyaset AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya silahlı saldırı
Siyaset

AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya silahlı saldırı

Nevşehir Belediye Başkanı AK Partili Rasim Arı'nın içinde bulunduğu makam aracına, dün akşam saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken Başkan Arı sosyal medya hesabından iyi olduğuna dair paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:09:00 - 2020-12-11 16:11:35
AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya silahlı saldırı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın içinde bulunduğu makam aracına Aksaray'da kimliği belirsiz kişilerce av tüfeği ile ateş edildi. Saldırıdan yara almadan kurtulan Arı, sosyal medya hesabından, "İşimizin başındayız, elhamdülillah" notuyla fotoğrafını paylaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı AK Partili Rasim Arı'nın içinde bulunduğu makam aracına, dün akşam saatlerinde Aksaray merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile ateş edildi. Silahtan çıkan saçmalar, Arı'nın aracına isabet etti. Başkan Arı, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Jandarma, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, saldırının ardından makam odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden "İşimizin başındayız, elhamdülillah" notuyla paylaştı.

İL BAŞKANINDAN TEPKİ

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Belediye Başkanı Rasim Arı’ya karşı yapılan silahlı saldırıyı kınadığını söyledi.

Yanar, "Seçildiği günden beri gönül belediyeciliğini benimseyen ve Nevşehir’i dünyada marka şehir haline getirmek için çabalayan kıymetli başkanıma ağabeyime yapılan bu saldırı Nevşehir halkının iradesine ve demokrasisine yapılmıştır. Bu menfur saldırıyı düzenleyenleri şiddetle kınıyor, haince saldırıyı düzenleyenlerin bir an evvel bulunup adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Konunun yakın takipçisi olacağız" dedi.

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